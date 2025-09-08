SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Trump anuncia una visita de líderes europeos a la Casa Blanca para abordar el conflicto en Ucrania

“Algunos líderes europeos vendrán a nuestro país el lunes o martes, individualmente, y creo que vamos a resolverlo”, mencionó Trump.

Por 
Europa Press
Foto: REUTERS.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este domingo que recibirá la visita de “algunos” dirigentes europeos a principios de esta semana, con vistas a resolver el conflicto en Ucrania, tras reiterar su descontento con su homólogo ruso, Vladimir Putin, tras el ataque masivo contra la capital ucraniana, Kiev, que ha alcanzado la sede del Gobierno del país europeo y dejado al menos dos víctimas mortales.

“Algunos líderes europeos vendrán a nuestro país el lunes o martes, individualmente, y creo que vamos a resolverlo”, ha declarado ante la prensa tras descender del avión presidencial a su llegada a Washington.

El inquilino de la Casa Blanca ha reiterado su intención de reunirse con el mandatario ruso “muy pronto, en los próximos días” y que “vamos a resolver la situación entre Rusia y Ucrania”, si bien al ser preguntado por ataques de este domingo lanzados por Moscú contra Kiev, ha señalado que “no estoy contento con lo que está sucediendo. No estoy contento con nada que tenga que ver con esa guerra”.

“Nadie ha sido más duro con el presidente Putin. No estoy contento con Putin”, ha agregado, mientras que ha vuelto a decir que esperaba que esta fuera la guerra que terminara “más fácilmente”.

Al ser preguntado por los obstáculos para lograr la paz en territorio ucraniano, Trump se ha limitado a decir que “están perdiendo entre cinco y siete mil soldados por semana sin razón alguna”.

El presidente republicano ha pronunciado estas palabras a su regreso de Nueva York, donde ha acudido al Abierto de Estados Unidos, y en un día en el que ha apuntado a aprobar una nueva ronda de sanciones contra el Kremlin.

Al menos dos ucranianos han perdido la vida y otros 17 han resultado heridos este domingo a consecuencia del bombardeo ruso contra Kiev que ha provocado un incendio en la sede del Gobierno.

Más sobre:Estados UnidosDonald TrumpUcraniaRusia

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Aumentan a más de 390 los muertos por hambre y desnutrición en Gaza a causa de la ofensiva de Israel

Dejé de comer alimentos ultraprocesados por un mes: esto le pasó a mi cuerpo

Cómo el Ejército de EEUU proporcionará IA a sus soldados en el campo de batalla

Televisión de pago pierde casi 300 mil clientes en últimos 12 meses y alcanza su menor nivel desde 2014

“Poco coherente”: Chile Vamos responde a Squella y cuestiona “llamado a unidad” de la oposición en eventual gobierno de Kast

¿Boleta o factura?: el SII realiza balance de los primeros seis meses de vigencia del plan antievasión en supermercados

Lo más leído

1.
Quién es Carlo Acutis, el “influencer de Dios” canonizado este domingo por el Papa León XIV

Quién es Carlo Acutis, el “influencer de Dios” canonizado este domingo por el Papa León XIV

2.
Eclipse lunar de este fin de semana: ¿Se podrá ver en Chile la llamada Luna de Sangre?

Eclipse lunar de este fin de semana: ¿Se podrá ver en Chile la llamada Luna de Sangre?

3.
DMC anuncia vientos que podrían alcanzar rachas de 100km/h: seis regiones del país se verán afectadas

DMC anuncia vientos que podrían alcanzar rachas de 100km/h: seis regiones del país se verán afectadas

4.
Criteria: Jara supera a Kast y lidera preferencias en la carrera presidencial, Matthei anota nueva alza pero sigue tercera

Criteria: Jara supera a Kast y lidera preferencias en la carrera presidencial, Matthei anota nueva alza pero sigue tercera

5.
“Ha llamado hasta al contralor”: Fiscalía revela gestiones de Orrego para “acelerar indebidamente” convenio con ProCultura

“Ha llamado hasta al contralor”: Fiscalía revela gestiones de Orrego para “acelerar indebidamente” convenio con ProCultura

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

¿Lluvia el 18 de septiembre? Las regiones que podrían tener precipitaciones en Fiestas Patrias

¿Lluvia el 18 de septiembre? Las regiones que podrían tener precipitaciones en Fiestas Patrias

Marraqueta con palta: ¿lleva sal o limón? Los secretos del desayuno chileno que se hizo viral

Marraqueta con palta: ¿lleva sal o limón? Los secretos del desayuno chileno que se hizo viral

Por qué deberías mirar el pasado para entender quién eres hoy, según la psicología

Por qué deberías mirar el pasado para entender quién eres hoy, según la psicología

Servicios

DMC emite alerta meteorológica para la ciudad de Antofagasta por el desarrollo de tormentas eléctricas durante este domingo

DMC emite alerta meteorológica para la ciudad de Antofagasta por el desarrollo de tormentas eléctricas durante este domingo

Adiós al invierno: ¿Cuándo empieza oficialmente la primavera?

Adiós al invierno: ¿Cuándo empieza oficialmente la primavera?

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

“Poco coherente”: Chile Vamos responde a Squella y cuestiona “llamado a unidad” de la oposición en eventual gobierno de Kast
Chile

“Poco coherente”: Chile Vamos responde a Squella y cuestiona “llamado a unidad” de la oposición en eventual gobierno de Kast

Municipios alertan falta de capacidad para transición de licencias de conducir físicas a digitales

Jaime Araya (ind.-PPD) por voto obligatorio: “El interés es hacer crecer el monto del cheque de devolución electoral, más que cualquier otra cosa”

Televisión de pago pierde casi 300 mil clientes en últimos 12 meses y alcanza su menor nivel desde 2014
Negocios

Televisión de pago pierde casi 300 mil clientes en últimos 12 meses y alcanza su menor nivel desde 2014

¿Boleta o factura?: el SII realiza balance de los primeros seis meses de vigencia del plan antievasión en supermercados

Jefe económico de Jara reafirma que no habrá reforma tributaria en eventual gobierno y se abre a ingreso mensual de $750.000

Dejé de comer alimentos ultraprocesados por un mes: esto le pasó a mi cuerpo
Tendencias

Dejé de comer alimentos ultraprocesados por un mes: esto le pasó a mi cuerpo

Cómo el Ejército de EEUU proporcionará IA a sus soldados en el campo de batalla

Por qué deberías mirar el pasado para entender quién eres hoy, según la psicología

El sorprendente Limache vence a un atribulado Deportes La Serena y se ilusiona con la final de la Copa Chile
El Deportivo

El sorprendente Limache vence a un atribulado Deportes La Serena y se ilusiona con la final de la Copa Chile

Carlos Alcaraz a Jannik Sinner, tras ganar el US Open: “Te veo más que a mi familia”

Carlos Alcaraz vuelve a conquistar Nueva York: el español vence a Sinner, gana el US Open y recupera el N°1 del mundo

Panorama para este 5 y 6 de septiembre: Expo “La Cava Jumbo” da el vamos en Santiago con más de 40 expositores
Finde

Panorama para este 5 y 6 de septiembre: Expo “La Cava Jumbo” da el vamos en Santiago con más de 40 expositores

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

Pablo Chill-E debuta con éxito en el show Red Bull Symphonic del teatro Corpartes
Cultura y entretención

Pablo Chill-E debuta con éxito en el show Red Bull Symphonic del teatro Corpartes

El regreso a Chile de Katy Perry: una cátedra de pop en vivo

De excesos y cautelas

Aumentan a más de 390 los muertos por hambre y desnutrición en Gaza a causa de la ofensiva de Israel
Mundo

Aumentan a más de 390 los muertos por hambre y desnutrición en Gaza a causa de la ofensiva de Israel

Israel lanza una “última advertencia” a Hamas y dice que será “aniquilado” si no se rinde en Gaza

Trump anuncia una visita de líderes europeos a la Casa Blanca para abordar el conflicto en Ucrania

Elsa Moscoso Gómez: Ganar cuatro hijas, dotarlas de un buen tejer
Paula

Elsa Moscoso Gómez: Ganar cuatro hijas, dotarlas de un buen tejer

Andrea Zondek: “Si contratas a una persona con TEA sin un proceso de cambio cultural, no hay inclusión”

Pobreza y niñez: Una ventana de oportunidades perdidas