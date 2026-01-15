SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Trump aplaude la decisión judicial que avala la actuación del ICE en Minnesota

    "El ICE seguirá adelante con sus exitosas operaciones para lograr la expulsión de algunos de los criminales más violentos”, señaló Trump.

    Por 
    Europa Press

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aplaudido este jueves la decisión de una jueza de distrito que avala, por el momento, la actuación de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en el estado de Minnesota, en medio de las protestas que han tenido lugar tras la muerte de una mujer a manos de los agentes.

    “Una jueza muy respetada ha rechazado bloquear las operaciones del ICE en el muy corrupto estado de Minnesota. El ICE seguirá adelante con sus exitosas operaciones para lograr la expulsión de algunos de los criminales más violentos”, ha indicado Trump en un mensaje difundido a través de redes sociales.

    Así, ha señalado que se trata de los “criminales más viciosos del mundo, muchos de los cuales son asesinos”. “Los grandes patriotas que trabajan para las fuerzas del orden continúan haciendo de nuestro país un lugar seguro. ¡Tenemos una cifra récord a la baja en el número de delito!”, ha sostenido.

    Las palabras de Trump llegan tan solo un día después de que la jueza Katherine Menendez haya avalado la actuación del ICE y ha rechazado la petición de los ficales del estado, que alegaban una “invasión federal” en Minnesota.

    Sin embargo, Menendez ha aseverado que no hay tiempo suficiente para “ofrecer un fallo suficientemente informado” que dé respuesta a las solicitudes de las autoridades locales.

