Trump arremete otra vez contra la OTAN y sugiere que EE.UU. podría dejar de apoyarla: “No estuvo ahí para nosotros”

El presidente estadounidense, Donald Trump, sugirió este viernes que Estados Unidos podría retirar su apoyo a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y le recriminó que “no ha estado ahí” para respaldar a Washington en su ofensiva contra Irán, pese a los millones de dólares que la Casa Blanca invierte al año en la Alianza.

“La OTAN no estuvo ahí para nosotros. Les enviamos miles de millones de dólares cada año para protegerlos. Siempre habríamos estado ahí para ellos” , afirmó Trump en un foro de inversión del FII Institute en Miami, Florida.

Para luego agregar: “Pero, a juzgar por sus acciones, supongo que no tenemos por qué estarlo, ¿verdad? ¿Por qué estaríamos ahí para ellos si ellos no están ahí para nosotros?”.

PRESIDENT TRUMP: NATO wasn’t there for us. We send billions of dollars to them every year to protect them. We would have always been there for them. But based on their actions, I guess we don’t have to be, do we?



Why would we be there for them if they’re not there for us? pic.twitter.com/SGPWqZjhzg — Department of State (@StateDept) March 27, 2026

El mandatario estadounidense además catalogó de “error terrible” la negativa de la organización a suministrar armamento militar para su uso en Medio Oriente, señalando que “no quiso ni siquiera reconocer lo que (EE.UU. e Israel) estábamos haciendo por el mundo y enfrentándonos a Irán”.

“Creo que fue un error tremendo cuando la OTAN simplemente no estuvo ahí. Simplemente no estuvo ahí” , insistió, subrayando la grandeza del Ejército estadounidense. “No pensé que hubiera un gran riesgo”, señaló.

Estas declaraciones llegan después de que el propio Trump arremetiera este jueves contra los aliados de la OTAN por su falta de apoyo en el contexto de la guerra lanzada contra el régimen de Teherán hace casi un mes, advirtiéndoles que Washington “no olvidará” esa falta de respaldo.