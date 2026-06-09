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    Trump asegura que las conversaciones con Irán están “en la recta final” y plantea un acuerdo “en dos o tres días”

    “El estrecho de Ormuz abrirá inmediatamente después de la firma, que tendrá lugar en dos o tres días”, ha sostenido Trump.

    Por 
    Europa Press
    CENTCOM

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que las conversaciones con Irán para un acuerdo de paz que dé carpetazo al conflicto en Medio Oriente están “en la recta final” y ha adelantado que podría terminar de cerrarse “en dos o tres días”, después del intercambio de ataques entre las fuerzas iraníes e israelíes entre el domingo y el lunes.

    “Estamos en la recta final de lo que será un muy, muy buen acuerdo”, ha dicho, antes de insistir en que el pacto “no permitirá” que Irán obtenga armas nucleares, algo que Teherán niega que figure entre sus objetivos, y permitirá la apertura del estrecho de Ormuz, objeto de restricciones en respuesta a la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

    “El estrecho de Ormuz abrirá inmediatamente después de la firma, que tendrá lugar en dos o tres días”, ha sostenido Trump, quien ha agregado que el acuerdo podría firmarse “en una hora” y ha negado que existan “puntos pendientes”. “Estamos muy cerca de lograr un acuerdo muy firme y poderoso”, ha reiterado.

    Así, ha descartado que la posibilidad de la vía militar pudiera ser más beneficiosa que lograr un acuerdo en este momento de las negociaciones, especialmente por el impacto del cierre del estrecho de Ormuz.

    “Si vamos y bombardeamos, algo que podemos hacer fácilmente, y pasamos dos o tres semanas bombardeando, no les quedaría nada, pero no abriríamos el estrecho durante meses”, ha argumentado. “Si bombardeamos, mucha gente morirá. ¿Quién quiere eso? Yo no”, ha añadido.

    De esta forma, ha hecho hincapié en que el objetivo es “conseguir un documento firmado que sea más firme que los bombardeos”, al tiempo que ha defendido su papel a la hora de conseguir que Irán e Israel anunciaran el lunes el fin de sus ataques después de un intercambio de bombardeos durante las horas anteriores.

    Trump ha señalado que mantuvo “una muy buena conversación” con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para abordar la situación. “Fue golpeado y respondió. No puedo culparlo por ello”, ha matizado, en referencia a los ataques lanzados el domingo por Irán, en respuesta a los bombardeos previos de Israel contra la capital de Líbano, Beirut.

    “Ahora han parado. Van a dejarse tranquilos durante una semana o así”, ha bromeado. “Han acordado parar, a través de mí”, ha defendido, antes de hacer referencia a las disputas históricas entre Israel e Irán, que ha retrotraído a “3.000 años, si se quiere”. “Desde luego, desde hace 47 años”, ha zanjado, en referencia a la Revolución Islámica de 1979.

    Más sobre:IránEstados UnidosDonald Trump

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