    Trump asegura que Putin dejará de bombardear Ucrania durante una semana

    Luego de conocerse las declaraciones del presidente de EE.UU., su homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, le agradeció sus esfuerzos y afirmó que "esperamos que los acuerdos se implementen".

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    PRESIDENCIA DE ESTADOS UNIDOS

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que su homólogo ruso, Vladimir Putin, le prometió que dejará de bombardear Ucrania durante una semana, después de que los ataques rusos dejaran a miles de ucranianos sin electricidad en medio de extremas condiciones climáticas invernales.

    “Debido al frío extremo (...) le he pedido personalmente a Putin que no ataque Kiev ni otras ciudades y pueblos durante una semana. Y ha accedido. Ha sido muy agradable”, declaró Trump durante una reunión de su gabinete retransmitida por la Casa Blanca.

    El mandatario norteamericano además aseguró que “mucha gente” le dijo que “no desperdiciara la llamada”, porque “no iban a conseguirlo”. “Y ha aceptado. Y estamos muy contentos de que lo hayan hecho. Porque no necesitan misiles llegando a sus pueblos y ciudades”, señaló.

    Asimismo, añadió que las autoridades ucranianas “casi ni se lo creían”, pero que “estaban muy contentos porque están pasando por una situación muy difícil”. “Es un frío extraordinario, un frío récord. (...) Dicen que nunca han experimentado un frío así”, remarcó el presidente de EE.UU.

    Minutos antes, el líder republicano había expresado que su país “resolverá este problema pronto”, aseverando que han logrado “muchos” avances en las últimas negociaciones. “Hemos puesto fin a ocho guerras y creemos que otra está en camino”, agregó.

    Zelensky agradece a Trump sus “esfuerzos”

    El mandatario ucraniano, Volodimir Zelensky, explicó, por su parte, que la medida de cese del fuego se discutió durante los contactos trilaterales en Emiratos Árabes Unidos (EAU) con Rusia y Estados Unidos, y además agradeció a Trump sus “esfuerzos” en ese sentido.

    “El presidente estadounidense ha hecho una declaración importante sobre la posibilidad de brindar seguridad a Kiev y otras ciudades ucranianas durante este invierno extremo. El suministro eléctrico es fundamental para la vida”, indicado Zelensky a través de un mensaje publicado en redes sociales.

    En este, el jefe de Estado ucraniano también apuntó a que “las medidas de desescalada contribuyen a un progreso real hacia el fin de la guerra”. “Esperamos que los acuerdos se implementen”, concluyó.

