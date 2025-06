Trump confirma que sabía “con antelación” sobre ataque de Irán a bases aéreas de EE.UU. en Qatar

El presidente estadounidense Donald Trump volvió a publicar en las redes sociales, esta vez para confirmar que sabía con antelación sobre los ataques que Irán llevó a cabo contra una base estadounidense en Doha, Qatar. A través de su red Truth Social, el mandatario describió el ataque como una “respuesta muy débil”, que Estados Unidos “esperaba” y “contrarrestó muy eficazmente”.

“Se han disparado 14 misiles: 13 fueron derribados y uno fue ‘liberado’ porque se dirigía en una dirección no amenazante”, añadió. “Me complace informar que ningún estadounidense resultó herido y que prácticamente no se produjeron daños materiales”, valoró el presidente.

Y agregó: “Lo más importante es que lo han sacado todo de su ‘sistema’ y, con suerte, no habrá más ODIO”.

“Quiero agradecer a Irán por avisarnos con antelación, lo que permitió que no se perdieran vidas ni que nadie resultara herido”, informó el mandatario.

Donald J. Trump Truth Social 06.23.25 03:52 PM EST pic.twitter.com/Av5whXOwJ0 — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) June 23, 2025

Esos comentarios, hechos inmediatamente después del ataque, sugirieron que Irán quería reducir la tensión con Estados Unidos, algo que el propio Trump dijo después de la operación del fin de semana contra las instalaciones nucleares de la República Islámica, indica la agencia The Associated Press (AP). “Tal vez Irán pueda ahora avanzar hacia la paz y la armonía en la región, y alentaré con entusiasmo a Israel a hacer lo mismo”, prometió.

También escribió un mensaje de agradecimiento a Qatar. “ Quisiera agradecer al Muy Respetado Emir de Qatar por todo lo que ha hecho en pos de la paz en la región ”.

“En relación con el ataque de hoy a la base estadounidense en Qatar, me complace informar que, además de que no ha habido estadounidenses muertos ni heridos, y muy importante aún, tampoco ha habido qataríes muertos ni heridos. ¡Gracias por su atención!“, escribió.

Donald J. Trump Truth Social 06.23.25 03:54 PM EST pic.twitter.com/t9ZZ9YHBXX — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) June 23, 2025

Antes de la confirmación, el portal Axios ya había publicado que el presidente sabía con antelación del ataque iraní a la base aérea de Al Udeid.

Pero, aunque Trump haya dicho que Irán dio a Estados Unidos una advertencia antes de los ataques a su base en Qatar, Doha parece haber expresado que no recibió el mismo aviso. Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores dijo a la cadena británica Sky News que consideran el ataque iraní una “sorpresa” .

Su Ministerio de Defensa dijo que Irán lanzó siete misiles hacia la base estadounidense y otros 12 formaron una segunda oleada. Dijo que 11 de ellos fueron frustrados. Mientras tanto, el Ministerio del Interior indicó que algunos escombros cayeron en zonas residenciales, pero no se han registrado víctimas.

“FELICITACIONES MUNDO, ¡ES TIEMPO DE PAZ!“, decía la última publicación del mandatario en la tarde de este lunes.