Trump declara que Washington D.C. “vuelve a ser una ciudad segura” pero reitera su amenaza de federar la capital

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado este viernes que la capital del país, Washington D.C., es “una ciudad segura” y ha reivindicado el éxito de su draconiano plan de seguridad para reducir la criminalidad a través del despliegue de la Guardia Nacional y el FBI.

“¡Washington D.C. vuelve a ser una ciudad segura!”, ha proclamado Trump en su plataforma Truth Social a las dos semanas del despliegue de este contingente y a pesar de que las autoridades de la ciudad, con la alcaldesa demócrata Muriel Bowser a la cabeza, aseguran que los índices de criminalidad ya andaban a la baja antes de la operación de seguridad, que ven como una maniobra de propaganda autoritaria del presidente.

“Las multitudes están regresando, el ánimo está alto y nuestra Guardia Nacional y Policía de D.C. están haciendo un trabajo fantástico”, ha añadido Trump antes de asegurar que “no se andan con juegos” y que la ciudad “no ha registrado asesinatos en una semana”, citando como fuente al sindicato local de Policía, que ha defendido desde el primer momento la tesis presidencial de que el crimen en la ciudad estaba desbocado.

Trump, por último, ha exigido a la alcaldesa Bowser que “deje de dar cifras falsas y enormemente inexactas” o de lo contrario “van a ocurrir cosas muy malas, como la completa federación de la ciudad”.