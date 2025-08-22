SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Trump declara que Washington D.C. “vuelve a ser una ciudad segura” pero reitera su amenaza de federar la capital

El presidente estadounidense además cuestionó a la alcaldesa Bowser, pidiéndole que “deje de dar cifras falsas y enormemente inexactas”.

Por 
Europa Press
Foto: AFP. BRENDAN SMIALOWSKI

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado este viernes que la capital del país, Washington D.C., es “una ciudad segura” y ha reivindicado el éxito de su draconiano plan de seguridad para reducir la criminalidad a través del despliegue de la Guardia Nacional y el FBI.

“¡Washington D.C. vuelve a ser una ciudad segura!”, ha proclamado Trump en su plataforma Truth Social a las dos semanas del despliegue de este contingente y a pesar de que las autoridades de la ciudad, con la alcaldesa demócrata Muriel Bowser a la cabeza, aseguran que los índices de criminalidad ya andaban a la baja antes de la operación de seguridad, que ven como una maniobra de propaganda autoritaria del presidente.

“Las multitudes están regresando, el ánimo está alto y nuestra Guardia Nacional y Policía de D.C. están haciendo un trabajo fantástico”, ha añadido Trump antes de asegurar que “no se andan con juegos” y que la ciudad “no ha registrado asesinatos en una semana”, citando como fuente al sindicato local de Policía, que ha defendido desde el primer momento la tesis presidencial de que el crimen en la ciudad estaba desbocado.

Trump, por último, ha exigido a la alcaldesa Bowser que “deje de dar cifras falsas y enormemente inexactas” o de lo contrario “van a ocurrir cosas muy malas, como la completa federación de la ciudad”.

Más sobre:Estados UnidosDonald TrumpWashington

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Codelco eleva producción en el primer semestre, pero recorta estimación para el año por efecto de El Teniente

La Administración Trump revisará hasta 55 millones de visas para posibles deportaciones

Abren camino a Farellones, pero delegado presidencial recomienda no subir

Enel hace positivo balance ante el sistema frontal y confirma interrupciones de suministro “focalizadas”

Fonasa lanza consulta al mercado de cara a segunda licitación para su nueva modalidad y revela posibles cambios

“Sabemos cuáles son los nudos críticos”: Cataldo dice tener certeza que en el Senado podrán construir acuerdos en proyecto que da fin al CAE

Lo más leído

1.
Mario Marcel explica su renuncia al Ministerio de Hacienda: “Se trata de rebalancear un poco los énfasis en la vida”

Mario Marcel explica su renuncia al Ministerio de Hacienda: “Se trata de rebalancear un poco los énfasis en la vida”

2.
Cancelan amenaza de tsunami en la Antártica chilena tras sismo de magnitud 7,6

Cancelan amenaza de tsunami en la Antártica chilena tras sismo de magnitud 7,6

3.
Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

4.
Qué es la listeria, la peligrosa bacteria detectada en dos productos en Chile

Qué es la listeria, la peligrosa bacteria detectada en dos productos en Chile

5.
Elizalde confirma que los seis menores de edad chilenos detenidos en disturbios en Argentina fueron liberados

Elizalde confirma que los seis menores de edad chilenos detenidos en disturbios en Argentina fueron liberados

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Álvaro García, el nuevo ministro de Economía que se negó ir a la campaña de Jara

Álvaro García, el nuevo ministro de Economía que se negó ir a la campaña de Jara

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

Las dudas que genera la llegada de Grau a Hacienda entre los expertos

Las dudas que genera la llegada de Grau a Hacienda entre los expertos

Quién era Ernesto Barajas, el cantante de narcocorridos que fue asesinado en México

Quién era Ernesto Barajas, el cantante de narcocorridos que fue asesinado en México

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Everton por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Everton por TV y streaming

Rating del jueves 21 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 21 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

A qué hora y dónde ver a Palestino vs. Colo Colo por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Palestino vs. Colo Colo por TV y streaming

Abren camino a Farellones, pero delegado presidencial recomienda no subir
Chile

Abren camino a Farellones, pero delegado presidencial recomienda no subir

Enel hace positivo balance ante el sistema frontal y confirma interrupciones de suministro “focalizadas”

“Sabemos cuáles son los nudos críticos”: Cataldo dice tener certeza que en el Senado podrán construir acuerdos en proyecto que da fin al CAE

Fonasa lanza consulta al mercado de cara a segunda licitación para su nueva modalidad y revela posibles cambios
Negocios

Fonasa lanza consulta al mercado de cara a segunda licitación para su nueva modalidad y revela posibles cambios

¿Punto de inflexión en materia de inversión?

“Chao préstamo al Estado” en pensiones, fin a las contribuciones y crecer a 4%: el programa económico de Kast

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia
Tendencias

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

Quién era Ernesto Barajas, el cantante de narcocorridos que fue asesinado en México

Soy médico y así puedes evitar una de las formas más mortales del cáncer de piel

El Team Chile suma un nuevo podio en el canotaje de Asunción 2025 y llega a 57 medallas
El Deportivo

El Team Chile suma un nuevo podio en el canotaje de Asunción 2025 y llega a 57 medallas

El impactante registro de los hinchas de Independiente sacando elementos contundentes desde una bodega del estadio

Con 4 mil hinchas en las tribunas: los detalles de la prueba de fuego del Claro Arena a horas de su apertura oficial

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 23 de agosto
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 23 de agosto

Lo que debes saber sobre las entradas para las fondas del Parque O’Higgins y el Parque Padre Hurtado de La Reina

Estos son los artistas que se presentarán cada día en La Yein Fonda 2025

Tata Barahona se reúne con Fernando Ubiergo en su nuevo single de homenaje a los gatos
Cultura y entretención

Tata Barahona se reúne con Fernando Ubiergo en su nuevo single de homenaje a los gatos

Bring it on down: escucha el nuevo registro en vivo de la gira de reunión de Oasis

El Tren Fantasma de la Banda Volante arremete con música de otro tiempo

La Administración Trump revisará hasta 55 millones de visas para posibles deportaciones
Mundo

La Administración Trump revisará hasta 55 millones de visas para posibles deportaciones

Trump declara que Washington D.C. “vuelve a ser una ciudad segura” pero reitera su amenaza de federar la capital

Trump sostiene que “preferiría” no estar en una cumbre con Zelenski y Putin

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile
Paula

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos