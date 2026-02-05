SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Trump dice que Good y Pretti “no eran ángeles”, pero que “no está contento” con los tiroteos fatales

    En entrevista con el programa NBC Nightly News, el presidente de EE.UU. también afirmó que los agentes del ICE podrían usar un "toque más suave en materia de inmigración".

    Por 
    Lya Rosen

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió este miércoles a los tiroteos fatales de Alex Pretti y Renée Good en Minneapolis y dijo no justificar sus muertes a tiros a manos de oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

    “Él no era un ángel, y ella no era un ángel”, dijo Trump en una entrevista con el programa NBC Nightly News, añadiendo: “Si miras algunas grabaciones de atrás, aun así, no estoy contento con lo que pasó allí”.

    Sin embargo, cuando el entrevistador Tom Llamas le preguntó si eso justificaba lo que les sucedió a dos ciudadanos estadounidenses, el mandatario respondió que “no, no debería haber sucedido. Fue muy triste para mí. Fue un incidente muy triste. Dos incidentes”.

    “Nadie puede estar contento y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tampoco lo estaba”, apuntó, para luego recalcar: “Pero siempre estaré con nuestros excelentes agentes del orden”. “Tenemos que apoyarlos. Si no los apoyamos, no tenemos país”, relevó Trump.

    Tras esto, afirmó que las personas que trabajan en ICE fueron las que se sintieron peor por las muertes de Good y Pretti, pero aseguró que “son personas fuertes y duras y tienen que ser duras porque estamos tratando con criminales empedernidos”.

    De la misma forma, el jefe de Estado norteamericano sostuvo que la agencia federal “podría usar un toque más suave en materia de inmigración”, lo que marca un cambio respecto de su habitual retórica de línea dura sobre el tema. Aunque añadió: “Pero aun así hay que ser firme”.

    La declaración de Trump se conoce el mismo día en que el jefe interino del ICE, Tom Homan, dió a conocer que 700 agentes federales de inmigración serían retirados del área de Minneapolis. Sin embargo, remarcó que 2.000 funcionarios permanecerán en la ciudad.

    En rueda de prensa, Homan aseguró que gracias a “una colaboración sin precedentes” entre las autoridades locales y estatales, entrará en vigor “con efecto inmediato” una reducción del despliegue del ICE en el estado de Minnesota.

