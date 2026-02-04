El jefe del ICE anuncia una reducción de 700 agentes en su despliegue en Minnesota

El jefe interino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE), Tom Homan, ha anunciado este miércoles una reducción inmediata de 700 efectivos en el despliegue en el estado de Minnesota, unos días después de que confirmara nuevos protocolos de actuación para priorizar la seguridad pública tras la muerte de manifestantes en protestas contra la actuación de los agentes.

En rueda de prensa, Homan ha asegurado que gracias a “una colaboración sin precedentes” entre las autoridades locales y estatales entrará en vigor “con efecto inmediato” una reducción del despliegue del ICE en el estado de Minnesota.

“Dado este aumento en la colaboración sin precedentes y como resultado de la necesidad de menos oficiales de seguridad pública para realizar este trabajo en un entorno más seguro, he anunciado que, con efecto inmediato, reduciremos 700 agentes”, ha confirmado.

Las "Ciudades Gemelas", Minneapolis y Saint Paul, son el objetivo de la operación migratoria de Trump desde diciembre. Foto: Archivo

El denominado “zar de fronteras” ha valorado la integración de distintos cuerpos de seguridad regionales en una “sola cadena de mando unificada”, por lo que ha asegurado que la “aplicación inteligente” de la ley y la mayor cooperación entre departamentos, facilita que el ICE “asuma la custodia de extranjeros ilegales antes de que salgan a las calles” por lo que se requiere de menos efectivos para “asumir la custodia de un delincuente y arrestar a esa amenaza para la seguridad pública”.

Esta “eficiencia”, “libera a más oficiales para arrestar a extranjeros delincuentes”, ha explicado Homan, quien tomó el control de la operación del ICE en Minnesota con la vista puesta en rebajar la tensión y comenzar a reducir el despliegue en el estado.

El enviado por Trump viene insistiendo en que se “va hacer cumplir la ley de inmigración” pero ha defendido que haya menos daños colaterales tras la erupción social provocada por la muerte de varios manifestantes a manos de agentes del ICE, lo que le costó el puesto al anterior responsable del despliegue, el jefe de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Gregory Bovino.