Trump dice que Kim Jong Un y Putin, reunidos en Beijing, conspiran contra Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que sus homólogos ruso y norcoreano, Vladimir Putin y Kim Jong Un, quienes se encuentran en Beijing con motivo del 80 aniversario de la rendición de Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial, están conspirando contra Estados Unidos.

“Que el presidente Xi y el maravilloso pueblo chino tengan un gran y duradero día de celebración. Por favor, transmita mis más cordiales saludos a Vladimir Putin y Kim Jong Un, mientras conspiran contra Estados Unidos”, ha señalado en su plataforma Truth Social.

En el mismo mensaje, el mandatario se ha preguntado “si el presidente Xi de China mencionará o no el enorme apoyo y la sangre que Estados Unidos dio a China para ayudarla a asegurar su libertad frente a un invasor extranjero muy hostil”.

En esta línea, ha defendido que “muchos estadounidenses murieron en la búsqueda de China por la victoria y la gloria”, por lo que “espero que sean honrados y recordados como se merecen por su valentía y sacrificio”.

Los líderes ruso y norcoreano han coincidido en el gigante asiático junto a una veintena de jefes de Estado y de gobierno con motivo del desfile que este miércoles tiene lugar en Pekín para celebrar el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial y de la segunda guerra sino-japonesa y con el que las autoridades chinas esperan mostrar su poderío militar.

Respuesta de Rusia

Un asesor del presidente de Rusia, Vladimir Putin, respondió a los dichos de Trump y ha dicho que Moscú, Beijing y Pyongyang no están sumidos en una “conspiración” contra Estados Unidos, y ha afirmado que cuenta con que el presidente estadounidense, Donald Trump, estaba “ironizando” al afirmar que los líderes de estos tres países se encontraban reunidos en Pekín para “conspirar” contra el país norteamericano.

Yuri Ushakov, uno de los principales asesores del Kremlin, ha afirmado que Trump “de nuevo, no sin ironía, dijo que los tres supuestamente preparan una conspiración contra Estados Unidos”. “Quiero decir que nadie está participando en un complot (contra Estados Unidos), nadie está tramando nada, no hay una conspiración”, ha subrayado.

“Nadie tiene esto en mente. Ninguno de estos tres líderes lo tiene en mente”, ha manifestado en declaraciones concedidas a la cadena de televisión rusa VGTRK, antes de recalcar que “todo el mundo entiende el papel que juega Estados Unidos, la Administración de Trump, en la actual situación internacional”, según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.