Trump dice que los rehenes secuestrados en Gaza sólo serán liberados cuando Hamas sea “destruido”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este lunes que los rehenes secuestrados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) en la Franja de Gaza solo serán liberados cuando el grupo palestino haya sido “enfrentado y destruido”.

“Cuanto antes suceda esto, mayores serán las posibilidades de éxito”, ha indicado el magnate republicano en un mensaje publicado en Truth Social, donde ha recordado que gracias a sus esfuerzos de negociación logró que “cientos de rehenes fueran liberados” por la milicia islamista.

El Gobierno israelí insistió el domingo en que Hamas debe liberar inmediatamente a todos los secuestrados, vivos o muertos, que tienen en su poder las milicias palestinas, y exigió su desarme inmediato, así como la desmilitarización de la Franja, el control israelí del perímetro del enclave y la instauración de un gobierno ajeno a Hamás y a la Autoridad Palestina que “conviva en paz con Israel”.

Miles de personas se manifestaron en la víspera en distintos puntos de Israel, especialmente en la ciudad de Tel Aviv, en plena huelga nacional para exigir al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que dé prioridad a las vidas de los rehenes antes de comenzar una nueva ofensiva sobre la ciudad de Gaza.

Más de 62.000 palestinos han muerto en Gaza por la ofensiva militar lanzada por Israel en octubre de 2023, según un balance actualizado por las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, que han confirmado 60 nuevos fallecidos en las últimas 24 horas.