Trump dice que no está considerando postularse para un tercer mandato

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó que esté considerando postularse para un tercer mandato presidencial, una medida que, según los expertos, está prohibida por la Constitución de Estados Unidos.

“Seré un presidente de ocho años, seré un presidente de dos mandatos. Siempre pensé que eso era muy importante”, dijo Trump en el programa Meet the Press de NBC con Kristen Welker en una entrevista que se emitirá el domingo.

En marzo, Trump le había dicho a Welker que no bromeaba sobre su consideración de una tercera candidatura, y en su última entrevista reiteró que ha recibido fuertes peticiones de sus aliados para volver a presentarse. A pesar de esas súplicas, Trump le dijo a Welker que es consciente de las realidades que se interponen en el camino.

Más tarde dijo que sus declaraciones tenían como objetivo burlarse de los “medios de noticias falsas”.

Foto: Archivo

Trump también destacó a varias otras estrellas en ascenso en el Partido Republicano que, según él, son capaces de llevar su lema de Hacer Grandioso a Estados Unidos Nuevamente MAGA después de que él termine su mandato como líder electo del Partido Republicano, mencionando no solo al vicepresidente JD Vance sino también al secretario de Estado Marco Rubio, quien se ha convertido en un jugador central en su segunda administración.

La cadena BBC recordó que su empresa, The Trump Organization, ha estado vendiendo gorras con la leyenda “Trump 2028”, alimentando especulaciones de que podría intentar permanecer en el cargo después de que termine su segundo mandato en enero de 2029.

En la entrevista, grabada desde su residencia en Florida, Trump dijo que ha recibido muchas “solicitudes” de personas que le piden que considere permanecer en el cargo.

“Mucha gente quiere que lo haga”, dijo Trump, apenas unos días después de celebrar los primeros 100 días de su segundo mandato.

“Es algo que, hasta donde yo sé, no está permitido hacer. No sé si es constitucional que no te permitan hacerlo o algo así”, dijo Trump.

Agregó que “hay mucha gente vendiendo el sombrero del 2028”.

“Creo que cuatro años es tiempo suficiente para hacer algo realmente espectacular”, añadió.

La Enmienda 22 de la Constitución dice que “ninguna persona será elegida para el cargo de Presidente más de dos veces”.

Cambiar la constitución requeriría una aprobación de dos tercios tanto del Senado como de la Cámara de Representantes, así como la aprobación de tres cuartas partes de los gobiernos estatales del país.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, levanta el puño junto al vicepresidente J.D. Vance al concluir la ceremonia de investidura de su segundo mandato presidencial en Washington, EE. UU., el 20 de enero de 2025. Foto: Archivo SAUL LOEB

Cuando NBC le preguntó si alguien se le había acercado con estas teorías, Trump evadió el tema y respondió que “en su condición de gran partidario, muchas personas han dicho cosas diferentes”.

Durante la entrevista, Trump también rechazó las críticas sobre su manejo de la economía.

“Mira, sí. Todo está bien”, dijo después de que su plan arancelario sacudiera las economías internacionales, provocando una contracción de la economía estadounidense por primera vez desde 2022.

“Dije que este es un período de transición. Creo que lo vamos a hacer fantásticamente”, añadió.

Cuando se le preguntó si la economía estadounidense podría seguir contrayéndose, respondió: “Cualquier cosa puede pasar. Pero creo que vamos a tener la mayor economía en la historia de nuestro país”.