    Mundo

    Trump endurece su ofensiva comercial y anuncia alza de aranceles a Corea del Sur por incumplir acuerdo bilateral

    El mandatario acusó al Congreso surcoreano de no ratificar un pacto firmado en 2025 y advirtió que la medida afectará a sectores clave como autos, medicamentos y madera.

    Por 
    Roberto Martínez
    Donald Trump Carlos Barria

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes un aumento de los aranceles a los productos provenientes de Corea del Sur, elevándolos desde un 15% a un 25%, luego de acusar al Parlamento de ese país de no cumplir con un acuerdo comercial “histórico” alcanzado entre ambas naciones.

    El anuncio fue realizado a través de su red social Truth Social y marca un nuevo episodio en la escalada de tensiones comerciales impulsada por la Casa Blanca.

    “Nuestros acuerdos comerciales son muy importantes para Estados Unidos. En cada uno de ellos hemos actuado con rapidez para reducir nuestros aranceles conforme a lo acordado, y esperamos que nuestros socios comerciales hagan lo mismo”, escribió Trump.

    En ese contexto, apuntó directamente al Legislativo de la nación asiática, al declarar que “el Parlamento de Corea del Sur no está cumpliendo con su acuerdo con Estados Unidos. El presidente Lee Jae-myung y yo alcanzamos un gran acuerdo para ambos países el 30 de julio de 2025, y reafirmamos esos términos cuando estuve en Corea el 29 de octubre de 2025. ¿Por qué el Parlamento coreano no lo ha aprobado?”.

    Ante esa falta de ratificación, el mandatario fue categórico en señalar que “dado que el Parlamento coreano no ha promulgado nuestro histórico acuerdo comercial -lo cual está dentro de sus atribuciones-, por la presente, aumento los aranceles a Corea del Sur en automóviles, madera, productos farmacéuticos y todos los demás aranceles recíprocos, del 15% al 25%”.

    La medida, cuyo inicio de vigencia no fue aclarado por la Casa Blanca, amenaza con encarecer bienes clave para el mercado estadounidense, considerando que Corea del Sur es uno de los principales proveedores de productos extranjeros a Estados Unidos.

    Según consigna CNN, datos del Departamento de Comercio revelan que en 2024 el país asiático exportó US$132 mil millones en bienes, entre los que destacan automóviles, semiconductores y productos electrónicos.

    El alza arancelaria contrasta con el acuerdo anunciado por Trump en julio pasado, que había evitado que los gravámenes subieran desde un 10% a un 25% y que contemplaba tasas preferenciales para la importación de autos, entre otros beneficios. Sin embargo, el incumplimiento legislativo en Seúl habría llevado al mandatario a revertir ese entendimiento.

    Asimismo, el anuncio ocurre en un escenario jurídico complejo para la política comercial de Trump, puesto que actualmente, la Corte Suprema de EE.UU. revisa un caso clave que podría limitar la facultad del presidente para imponer aranceles generalizados y específicos por país.

    Si dicho fallo resulta adverso para la administración, Trump podría quedar impedido de modificar unilateralmente las tarifas a bienes provenientes de Corea del Sur u otras naciones.

    Esta nueva ofensiva se suma a una serie de amenazas arancelarias recientes, entre ellas un gravamen del 100% a productos canadienses y un recargo adicional del 10% a países que se opusieran a sus aspiraciones sobre Groenlandia, este último posteriormente descartado.

