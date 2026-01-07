Trump habría exigido a Venezuela que corte lazos con China y Rusia y se asocie solo con EE.UU. en materia de petróleo

Trabajadores frente a una plataforma de perforación en un pozo petrolero operado por la estatal venezolana PDVSA en Morichal, el 28 de julio de 2011. Foto: Archivo

El gobierno de Donald Trump le habría comunicado a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, que el régimen debe cumplir con las exigencias de la Casa Blanca antes de que se le permita extraer más petróleo, según revelaron tres personas familiarizadas con el plan de Washington citadas por la cadena ABC News.

Primero, el país debe expulsar a China, Rusia, Irán y Cuba y romper los lazos económicos, dijeron las fuentes. Segundo, Venezuela debe aceptar asociarse exclusivamente con Estados Unidos en la producción de petróleo y favorecer a Estados Unidos en la venta de crudo pesado, añadieron.

Según una persona, el secretario de Estado Marco Rubio declaró ante los legisladores en una sesión informativa privada el lunes que cree que Estados Unidos puede presionar a Venezuela porque sus petroleros actuales están llenos. Rubio también indicó a los legisladores que Washington estima que Caracas solo tiene un par de semanas antes de que se vuelva financieramente insolvente sin la venta de sus reservas de petróleo.

En una entrevista exclusiva con ABC News, el presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, Roger Wicker, confirmó que el plan estadounidense depende del control del petróleo venezolano. Dijo que no creía que requiera el despliegue de tropas estadounidenses.

“El gobierno pretende controlar el petróleo, haciéndose cargo de los barcos, los petroleros, y ninguno va a ir a La Habana”, dijo Wicker. “Y hasta que empiecen a moverse -esperamos que al mercado libre- no hay más petroleros que llenar, porque están completamente llenos”.

Trump publicó el martes por la noche que las “autoridades interinas” de Venezuela entregarían entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos para su venta a precio de mercado. El mandatario afirmó que controlaría esos fondos “para garantizar que se utilicen en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos”.

Wicker afirmó que el plan de la administración no parece incluir tropas estadounidenses. “No se trata de desplegar tropas sobre el terreno... Eso simplemente no forma parte del plan”, añadió.

Hasta el momento Venezuela, dirigido de forma provisional por Rodríguez no emite comunicación oficial sobre la exigencia adelantada por Trump.

Este martes, durante una sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA), países como Colombia, Chile, México y Brasil condenaron el actuar estadounidense en Caracas y advirtieron que una injerencia de este tipo pone en riesgo la soberanía de la región.