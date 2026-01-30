SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Trump califica de “agitador” y presunto “insurrecto” al enfermero que agentes de ICE mataron en Minneapolis

    El mandatario apuntó a un vídeo bajo verificación en el que Alex Pretti aparece golpeando un vehículo del ICE once días antes de que los agentes de ICE lo mataran a tiros.

    Por 
    Europa Press

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha caracterizado este viernes al enfermero Alex Pretti, muerto a tiros por agentes federales el pasado domingo en Minneapolis, como un “agitador” y un presunto “insurrecto” después de la aparición de un vídeo bajo verificación que muestra a Pretti atacando a patadas un vehículo federal en un incidente ocurrido once días antes de su fallecimiento.

    El video fue grabado el 13 de enero y publicado el miércoles por el medio digital The News Movement y su autenticidad ha sido confirmada en un primer momento por la cadena británica BBC. La cadena CBS también ha podido verificar que las imágenes se filmaron en Minneapolis pero todavía no existe un relato firme del incidente.

    El abogado de la familia, Steve Schleicher, se ha limitado a indicar que, una semana antes de que “a Alex lo mataran a tiros en plena calle, fue asaltado violentamente por un grupo de agentes del ICE” y que “nada de lo que ocurriera una semana antes puede servir de excusa para justificar su asesinato”.

    Por su parte, el presidente estadounidense se ha declarado convencido de la integridad del vídeo.

    La cotización del agitador y, quizás, insurrecto Alex Pretti, ha perdido mucho valor tras el video recientemente publicado donde grita y escupe en la cara a un agente del ICE muy tranquilo y controlado, y luego patea alocadamente un vehículo gubernamental nuevo y muy caro, con tanta fuerza y violencia que la luz trasera se rompió en pedazos”, ha indicado Trump en sus redes sociales.

    “Fue una muestra de abuso e ira, a la vista de todos, desquiciado y fuera de control. El agente del ICE estaba tranquilo y sereno, nada fácil en esas circunstancias”, ha indicado.

