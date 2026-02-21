SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
    Mundo

    Trump pide unidad a los republicanos tras el golpe de la Corte Suprema contra su política arancelaria

    “Los republicanos son muy desleales a sí mismos”, ha criticado Trump en su plataforma Truth Social.

    Por 
    Europa Press

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha exigido al partido Republicano que cierre filas inmediatamente después de que el Tribunal Supremo invalidara su política arancelaria (con el voto a favor de algunos jueces conservadores) y a pocas semanas de unas elecciones especiales en el estado de Georgia para llenar el vacío dejado por la ahora excongresista Marjorie Taylor Green, en su día aliada del presidente y ahora ferviente crítica del mandatario.

    “Los republicanos son muy desleales a sí mismos”, ha proclamado Trump en su plataforma Truth Social.

    “Hay que unirse, permanecer unidos y ganar”, ha añadido en un mensaje publicado tras criticar duramente poco antes a los magistrados conservadores del Supremo Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett, a los que él mismo nombró, por sumarse a la opinión negativa sobre sus aranceles.

    “Lo que ha pasado con los dos jueces del Supremo de Estados Unidos que yo mismo nombré a pesar de una gran oposición a ello, Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett, nunca parece ocurrir con los demócratas. Votan contra los republicanos, y nunca contra sí mismos, casi siempre, por muy buenos que sean nuestros argumentos”, lamentó Trump.

    La fricción entre el núcleo conservador del Partido Republicano y los simpatizantes del movimiento ideológico MAGA de Trump son una constante desde su primer mandato, con el claro ejemplo de sus tensiones con el entonces vicepresidente Mike Pence, a quién terminó acusando de haber impedido sus esfuerzos para anular su derrota en las urnas frente a Joe Biden en 2020.

    La última prueba de ello es lo que está ocurriendo en el estado de Georgia, donde el presidente de Estados Unidos insistió en una reciente visita que los demócratas “hicieron trampas como perros” en el bastión demócrata del condado de Fulton, que abarca gran parte de la ciudad de Atlanta. Diecisiete candidatos republicanos competirán por el escaño vacante de Greene.

    Si nadie obtiene la mayoría, los dos candidatos más votados irán a una segunda vuelta cuatro semanas después, el 7 de abril.

    La Junta Electoral del Estado de Georgia todavía no se ha pronunciado sobre otra de las grandes polémicas que rodean a estas elecciones como es la posibilidad de que asuma el control de los comicios en el condado de Fulton y en especial después de una redada efectuada en enero por el FBI (dirigido por Kash Patel, acólito de Trump) a su almacén electoral, en busca de “papeletas perdidas en 2020”.

    La única respuesta ha procedido de la presidenta de la Junta Electoral del Condado de Fulton, Sherri Allen, quien aseguró en rueda de prensa que “el Departamento de Registro y Elecciones del Condado de Fulton siempre ha mantenido y continuará manteniendo elecciones justas, transparentes y precisas”.

    “Hemos cumplido plenamente”, ha añadido. “Siempre cumpliremos con las leyes y el estado de derecho”, zanjó.

