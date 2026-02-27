SUSCRÍBETE
    Mundo

    Trump plantea la posibilidad de una “toma de control amistosa” de Cuba con la presunta colaboración de sus autoridades

    El presidente de Estados Unidos afirmó que el Gobierno cubano está en conversaciones con Washington sobre el futuro del país y que "todos quieren que cambie y veo posible que ocurra”.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó este viernes la posibilidad de una “toma de control amistosa” de Cuba, al estilo de lo que hizo en Venezuela, aunque esta vez con la presunta cooperación de las autoridades cubanas, ya que el Ejecutivo de la isla estaría en conversaciones con Washington sobre el futuro del país.

    “El Gobierno cubano está conversando con nosotros. Tienen muchos problemas. Allí no hay dinero y no hay nada. Pero están hablando con nosotros e igual hacemos una adquisición amistosa”, comentó Trump usando un término financiero por el que los propios responsables de una empresa facilitan que otra compañía la compre.

    “Podríamos muy bien terminar teniendo una toma de control amistosa de Cuba después de muchos, muchos años”, añadió el jefe de Estado a la prensa en la Casa Blanca.

    Para luego afirmar: “Están pasando por grandes problemas y podríamos muy bien hacer algo bueno, creo, algo muy positivo para las personas que fueron expulsadas, o peor aún, de Cuba y que viven aquí”.

    “Y tenemos gente que vive aquí con muchas ganas de volver, y muy contentas con la forma en la que se está desarrollando la situación”, apuntó el mandatario sin hacer mención al incidente de esta semana, donde murieron cuatro tripulantes de una embarcación registrada en Estados Unidos en un tiroteo con las fuerzas de seguridad cubanas en aguas del país caribeño.

    Además, el líder republicano manifestó que “llevo oyendo cosas de Cuba desde que era niño. Todos quieren que cambie y veo posible que ocurra”, en referencia a los esfuerzos que EE.UU. lleva realizando por décadas para forzar un cambio de gobierno, comenzando por los casi 70 años de bloqueo estadounidense sobre la isla a pesar del rechazo de la práctica por parte de la totalidad de los Estados miembros de la ONU.

    A mediados de semana, Washington anunció planes para permitir los envíos de combustible de compañías energéticas estadounidenses a empresas privadas cubanas. Una estrategia que busca aumentar la dependencia de Cuba de Estados Unidos y, al mismo tiempo, impulsar el sector privado de la isla, socavando a su administración.

    Este último se ha visto particularmente presionado tras la incursión norteamericana para capturar al expresidente venezolano Nicolás Maduro a inicios de enero. Desde entonces, Trump ha instado al gobierno de Caracas que rompa su larga alianza con el régimen cubano.

