SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Trump prepara visita a Israel tras el acuerdo de paz con Hamas

Benjamin Netanyahu por su parte ha invitado al mandatario estadounidense a pronunciar un discurso ante el Parlamento durante su visita.

Por 
Europa Press
Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto viajar en los próximos días a Israel para celebrar sobre el terreno el acuerdo de paz que ya han firmado el Gobierno de Benjamin Netanyahu y el grupo palestino Hamas, tal como ha adelantado este jueves la Presidencia israelí.

La oficina del presidente, Isaac Herzog, ha informado en un comunicado de la cancelación de un acto fijado en la agenda para el domingo ante la “próxima visita” de Trump, en vista también de “la esperada liberación de los rehenes” que aún siguen en la Franja de Gaza.

Trump instigó el actual plan de paz y, de hecho, fue él quien anunció el acuerdo el miércoles por la tarde, tras varios días de contactos indirectos entre las partes en Egipto. La oficina de Netanyahu ha declarado abiertamente en redes sociales que el mandatario estadounidense debe ganar el premio Nobel de la Paz porque “se lo merece”.

Netanyahu también ha invitado a Trump a pronunciar un discurso ante el Parlamento en su futura visita a Israel, sin aludir a fechas, después de una conversación “emotiva” en la que ambos se felicitaron por un “logro histórico” que aún está por concretarse.

Más sobre:MundoDonald TrumpIsraelGaza

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

“Esta transacción forma parte del plan estratégico de expansión”: Carozzi compra empresa de granola y cereales

Los 58 testigos inscritos para declarar en el juicio por la colusión entre Indura y Linde

Desalojo campamento Dignidad: alcalde de La Florida sostiene que cualquier intento de reinstalarse “va a ser demolido de inmediato”

Prefijos por spam: cooperativas advierten que caída en contactos con socios generará alza en costo de los créditos

Índice Paz Ciudadana: temor al delito se mantiene alto y un 35% de los hogares tiene miembros que han sido víctimas de robo

Suprema fija audiencia para escuchar a postulantes a una de las vacantes de ministro del máximo tribunal

Lo más leído

1.
JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

2.
Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

3.
Reapertura de investigación contra Jadue abre inédito escenario ante la justicia electoral: podría volver a la papeleta

Reapertura de investigación contra Jadue abre inédito escenario ante la justicia electoral: podría volver a la papeleta

4.
Fondos para el porvenir de Boric corren peligro: diputados oficialistas sinceran que rechazarán sus asignaciones

Fondos para el porvenir de Boric corren peligro: diputados oficialistas sinceran que rechazarán sus asignaciones

5.
Los Waltemath y su fórmula de datos: cómo dos hermanos chilenos convirtieron una idea casera en una revolución tecnológica

Los Waltemath y su fórmula de datos: cómo dos hermanos chilenos convirtieron una idea casera en una revolución tecnológica

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Qué enfermedad tenía Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors que falleció a los 69 años

Qué enfermedad tenía Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors que falleció a los 69 años

“Una nueva fase de la IA”: en qué consiste el acuerdo “masivo” anunciado por OpenAI y AMD

“Una nueva fase de la IA”: en qué consiste el acuerdo “masivo” anunciado por OpenAI y AMD

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Servicios

A qué hora y dónde ver a San Lorenzo vs. Colo Colo por la Copa Libertadores Femenina

A qué hora y dónde ver a San Lorenzo vs. Colo Colo por la Copa Libertadores Femenina

Rating del miércoles 8 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 8 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Deportivo Cali por la Copa Libertadores Femenina

Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Deportivo Cali por la Copa Libertadores Femenina

Desalojo campamento Dignidad: alcalde de La Florida sostiene que cualquier intento de reinstalarse “va a ser demolido de inmediato”
Chile

Desalojo campamento Dignidad: alcalde de La Florida sostiene que cualquier intento de reinstalarse “va a ser demolido de inmediato”

Índice Paz Ciudadana: temor al delito se mantiene alto y un 35% de los hogares tiene miembros que han sido víctimas de robo

Suprema fija audiencia para escuchar a postulantes a una de las vacantes de ministro del máximo tribunal

“Esta transacción forma parte del plan estratégico de expansión”: Carozzi compra empresa de granola y cereales
Negocios

“Esta transacción forma parte del plan estratégico de expansión”: Carozzi compra empresa de granola y cereales

Los 58 testigos inscritos para declarar en el juicio por la colusión entre Indura y Linde

Prefijos por spam: cooperativas advierten que caída en contactos con socios generará alza en costo de los créditos

Qué se sabe del tiroteo en el show de Agua Marina, una banda de cumbia de Perú
Tendencias

Qué se sabe del tiroteo en el show de Agua Marina, una banda de cumbia de Perú

Los estudios chilenos que conquistaron a Google con sus videojuegos

Cómo China podría forzar un apagón total en Taiwán y qué rol podría adoptar EEUU en este escenario

Aníbal Mosa aborda la posible salida de Arturo Vidal de Colo Colo
El Deportivo

Aníbal Mosa aborda la posible salida de Arturo Vidal de Colo Colo

La enfermedad que enfrentó Miguel Ángel Russo antes de fallecer a los 69 años

Comienza la preparación para el Mundial: los Cóndores jugarán histórico test match frente a Italia en Génova

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”
Finde

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico

Tres libros esenciales para entender a László Krasznahorkai, el Premio Nobel de Literatura 2025
Cultura y entretención

Tres libros esenciales para entender a László Krasznahorkai, el Premio Nobel de Literatura 2025

El escritor húngaro László Krasznahorkai gana el Premio Nobel de Literatura 2025

John Lennon en polera sin mangas en una azotea en Nueva York: la historia de una foto icónica

Trump prepara visita a Israel tras el acuerdo de paz con Hamas
Mundo

Trump prepara visita a Israel tras el acuerdo de paz con Hamas

Israel dice que el alto el fuego en Gaza entrará en vigor 24 horas después de la aprobación del acuerdo

Hamas acusa a Netanyahu de “intentar sabotear” el acuerdo en Gaza en torno a la liberación de presos

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida
Paula

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida

Cáncer de mama: ¿Por qué es importante contar con una red de apoyo?

¿Cómo acompañar un diagnóstico de cáncer de mama?