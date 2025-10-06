Trump prevé que la primera fase de su plan para Gaza se complete esta semana

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este domingo acerca de la implementación de su propuesta para la Franja de Gaza que “la primera fase debería completarse esta semana” tras la celebración de “conversaciones muy positivas” durante el fin de semana con representantes del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), de los mediadores, Qatar y Egipto, y de otros países.

“Este fin de semana se han mantenido conversaciones muy positivas con Hamas y países de todo el mundo (árabes, musulmanes y de todos los demás países) para liberar a los rehenes, poner fin a la guerra en Gaza y, aún más importante, lograr por fin la paz en Oriente Próximo, como se busca desde hace tiempo”, ha publicado el inquilino de la Casa Blanca en su red social, Truth Social.

En este sentido, ha destacado que el diálogo “avanza con rapidez” y que “los equipos técnicos se reunirán de nuevo el lunes en Egipto para ultimar y aclarar los últimos detalles”, donde también estarán delegaciones de Hamás e Israel, así como Estados Unidos y Qatar. “Me han dicho que la primera fase debería completarse esta semana, y les pido a todos que actúen con rapidez. Seguiré de cerca este conflicto centenario”, ha agregado.

Asimismo, ha subrayado que “el tiempo es crucial” y ha apremiado a las partes a acelerar el proceso, advirtiendo de que, o se alcanza un acuerdo, “o se producirá un derramamiento de sangre masivo, algo que nadie quiere ver”, tras advertir previamente a Hamás de que será “completamente aniquilado” si decide aferrarse al poder en la Franja de Gaza durante las inminentes negociaciones en Egipto sobre su plan.

Israel, por su parte, se ha comprometido a cumplir con una difusa “primera fase” que supondría, de nuevo en principio y cuando dé junto a Hamás luz verde al proceso, la suspensión inmediata de ataques y la liberación de rehenes y canje de prisioneros en un plazo de 72 horas. Con todo, según Trump, el Gobierno israelí habría aceptado ya una primera línea de retirada de sus tropas en la Franja de Gaza.

El mandatario republicano ha asegurado que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, coincide completamente con él a la hora de detener la campaña de bombardeos del Ejército israelí en Gaza -- algo que todavía no ha ocurrido por completo, según llevan denunciando este fin de semana médicos palestinos-- y en su visión general para un futuro de paz en Oriente Próximo.

De hecho, el Gobierno gazatí ha denunciado que desde la madrugada del sábado se han producido al menos 131 bombardeos israelíes que han dejado al menos 94 fallecidos en el enclave palestino.