Mundo

Trump recibe a Netanyahu en la Casa Blanca y se muestra confiado en lograr la paz en Gaza

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en tanto, ha indicado que un acuerdo real para poner fin al conflicto podría “no ser el ideal para ambas partes”, pero ha aventurado que “está muy cerca”

Por 
Europa Press
Trump recibe a Netanyahu en la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha recibido al primer ministro israelí, Benjamin Netanuyahu, en la Casa Blanca para un encuentro al que el magnate ha dicho enfrentarse con “confianza” ante la posibilidad de lograr por fin un acuerdo para un alto el fuego en la Franja de Gaza.

Al ser preguntado por los periodistas sobre sus sensaciones de cara al encuentro, Trump ha dicho estar “seguro” y se ha mostrado optimista, si bien se trata de la cuarta visita de Netanyahu a la Casa Blanca desde que Trump volvió al cargo y ninguna se ha saldado con un pacto definitivo.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha indicado que un acuerdo real para poner fin al conflicto podría “no ser el ideal para ambas partes”, pero ha aventurado que “está muy cerca”. “El presidente Trump considera que su plan para poner fin a la guerra es el mejor plan que puede haber, incluso si las partes quedan un poco insatisfechas”, ha aseverado en declaraciones a Fox News.

Para lograr un acuerdo, ha dicho, es “esencial” este encuentro en la Casa Blanca, según Leavitt, que ha hecho hincapié en la importancia de que tanto Israel como el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) “digan que sí”. “Nadie sabe mejor que el presidente que un buen acuerdo, uno razonable para las partes, podría dejarlos sintiéndose un poco infelices. Pero así es justo como vamos a poner fin a este conflicto. Debe acabar en la mesa de negociaciones”, ha aclarado.

“El presidente ha dejado muy claro que quiere que termine y que quiere a todos los rehenes libres”, ha manifestado la portavoz, que ha recordado que la Administración Trump ha estado en contacto “directo e indirecto” con Hamás “durante todo el proceso”. “Por supuesto, también ha estado en contacto con su amigo y aliado Netanyahu”, ha dicho.

En este sentido, ha explicado que el plan estadounidense es “muy detallado” y consta de 21 puntos. “Es exhaustivo. El presidente ha estado trabajando en esto sin descanso”, ha apuntado, al tiempo que ha confirmado que el objetivo es, en parte, que el encuentro termine con una firma " de algún tipo".

“El presidente cree fervientemente en este plan, quiere que sea el definitivo, y quiere que esta guerra llegue a su fin”, ha apostillado Leavitt.

Está previsto que los dos altos cargos convoquen una rueda de prensa conjunta una vez finalice el encuentro. No obstante, aunque logren llegar a un acuerdo, todavía quedaría que Hamás aceptara y firmara el plan.

