SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Trump señala que “todo” el armamento y personal militar de Estados Unidos “permanecerá” en Irán y “alrededores”

    Según señaló Trump, esto hasta que se cumpla “íntegramente” el “acuerdo real alcanzado”.

    Por 
    Europa Press
    Imagen @WhiteHouse en X

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado este miércoles que “todo” el armamento y personal militar estadounidense que sea necesario para la “persecución y destrucción letales” de un “enemigo considerablemente debilitado” permanecerá “en sus posiciones”, tanto en Irán “como en sus alrededores”, hasta que se cumpla “íntegramente” el “acuerdo real alcanzado”.

    “Todos los buques, aeronaves y personal militar estadounidenses, junto con municiones, armamento y cualquier otro elemento que resulte adecuado y necesario para la persecución y destrucción letales de un enemigo ya considerablemente debilitado, permanecerán en sus posiciones, tanto en Irán como en sus alrededores, hasta que se cumpla íntegramente el acuerdo real alcanzado”, ha explicado Trump en un mensaje publicado en sus redes sociales.

    Seguidamente, el inquilino de la Casa Blanca ha advertido que “si por cualquier motivo no fuera así”, algo que ha calificado de “muy improbable”, entonces “comenzará el tiroteo a mayor escala”, siendo este “mejor y con mucha más fuerza de lo que nadie haya visto jamás”.

    En esa misma línea, tras anotar que el “gran” Ejército estadounidense “se está reabasteciendo y descansando” mientras espera “su próxima conquista”, el magnate republicano ha remarcado que “no habrá armas nucleares” en Irán y que el estrecho de Ormuz, bloqueado por Teherán en represalia a la ofensiva lanzada por Washington e Israel contra el país asiático, “estará abierto y será seguro”.

    Estas declaraciones llegan un día después de que el jefe de la Casa Blanca anunciara un alto el fuego de dos semanas con Teherán, cese de hostilidades que, según han defendido Washington e Israel, no incluye a Líbano, mientras que la propia Administración paquistaní, mediadora en las negociaciones, aseguró que sí.

    Ese mismo acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán viene de la mano del anuncio de Teherán de permitir por el estratégico estrecho de Ormuz el paso “seguro” pero condicionado a que previamente esté coordinado con las Fuerzas Armadas iraníes.

    Por el momento, se desconoce la situación real del tránsito por el enclave que conecta los golfos Pérsico y de Omán. No obstante, la Guardia Revolucionaria Iraní ha instado a “todos los buques que tengan previsto transitar por el estrecho de Ormuz” a que sigan “rutas alternativas”, una de entrada y otra de salida esbozadas por su propia Armada, para así evitar posibles minas antibuque en la zona principal de este paso.

    Más sobre:Donald TrumpIránEstados Unidos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Manuela Martelli competirá en Cannes 2026 con su segunda película como directora

    Tres detenidos tras persecución que se extendió por varias comunas de la Región Metropolitana: sujetos intentaron atropellar a carabineros

    Por qué los estudiantes que hacen deporte tienen más probabilidad de asistir a clases, en comparación a sus compañeros

    El riesgo que corren los astronautas de Artemis II en su viaje a la Luna

    ¿Regresa la lluvia a la RM? Cuándo y qué sectores de la zona central tendrán precipitaciones

    Irán confirma que su delegación llegará hoy a Pakistán para mantener conversaciones con Estados Unidos

    Lo más leído

    1.
    La Casa Blanca adelanta que Trump y Rutte discutirán la posible salida de Estados Unidos de la OTAN

    La Casa Blanca adelanta que Trump y Rutte discutirán la posible salida de Estados Unidos de la OTAN

    2.
    Irán interrumpe el tráfico de petroleros por el estrecho de Ormuz tras ataques de Israel a Líbano

    Irán interrumpe el tráfico de petroleros por el estrecho de Ormuz tras ataques de Israel a Líbano

    3.
    La Casa Blanca dice que Trump responderá a la propuesta de Pakistán de extender dos semanas su ultimátum a Irán

    La Casa Blanca dice que Trump responderá a la propuesta de Pakistán de extender dos semanas su ultimátum a Irán

    4.
    Minuto a minuto| Trump acepta propuesta de Pakistán y suspenderá ataques a Irán por dos semanas

    Minuto a minuto| Trump acepta propuesta de Pakistán y suspenderá ataques a Irán por dos semanas

    5.
    Trump subraya que la OTAN “no estuvo” cuando la necesitó y augura que “tampoco lo estará” si vuelve a requerirla

    Trump subraya que la OTAN “no estuvo” cuando la necesitó y augura que “tampoco lo estará” si vuelve a requerirla

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuándo llegan y cómo serán los dos sistemas frontales que afectarán al sur y centro-sur de Chile

    Cuándo llegan y cómo serán los dos sistemas frontales que afectarán al sur y centro-sur de Chile

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    El ejercicio que mejora más la calidad del sueño, según un reciente estudio

    El ejercicio que mejora más la calidad del sueño, según un reciente estudio

    Servicios

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Dónde y a qué hora ver a Audax Italiano vs. Club Olimpia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Audax Italiano vs. Club Olimpia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Deportivo Riestra vs. Palestino en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Deportivo Riestra vs. Palestino en TV y streaming

    Tres detenidos tras persecución que se extendió por varias comunas de la Región Metropolitana: sujetos intentaron atropellar a carabineros
    Chile

    Tres detenidos tras persecución que se extendió por varias comunas de la Región Metropolitana: sujetos intentaron atropellar a carabineros

    “Acusaciones sin sustento”: senadora Camila Flores (RN) sale al paso de investigación por fraude al Fisco que lleva la Fiscalía de Valparaíso

    Lincolao tras agresión en U. Austral: “No tengo miedo. Esto no me va a parar a mí ni al resto de los ministros”

    El segundo mejor arranque histórico del litio: exportaciones casi se triplican en primer trimestre tras favorables precios
    Negocios

    El segundo mejor arranque histórico del litio: exportaciones casi se triplican en primer trimestre tras favorables precios

    IPC de marzo sube 1% por impacto de las bencinas y expertos ven otra fuerte alza en abril llevando la inflación anual a superar el 4%

    Ministro Quiroz plantea vender propiedades del Estado por US$200 a US$300 millones para restituir fondos soberanos

    Por qué los estudiantes que hacen deporte tienen más probabilidad de asistir a clases, en comparación a sus compañeros
    Tendencias

    Por qué los estudiantes que hacen deporte tienen más probabilidad de asistir a clases, en comparación a sus compañeros

    El riesgo que corren los astronautas de Artemis II en su viaje a la Luna

    ¿Regresa la lluvia a la RM? Cuándo y qué sectores de la zona central tendrán precipitaciones

    La alegría de la Nona Muñoz tras la igualdad de Palestino ante Riestra: “Siempre es bueno sumar de visita”
    El Deportivo

    La alegría de la Nona Muñoz tras la igualdad de Palestino ante Riestra: “Siempre es bueno sumar de visita”

    ‘Vitamina’ Sánchez celebra en La Florida: Audax Italiano se inclina ante Olimpia en su estreno por la Copa Sudamericana

    Hernan Caputto valora el empate de Coquimbo Unido ante Nacional en la Libertadores: “Hubiese sido demasiado haber perdido”

    Meta lanza Muse Spark, su nuevo modelo de inteligencia artificial
    Tecnología

    Meta lanza Muse Spark, su nuevo modelo de inteligencia artificial

    Por qué los chips para IA fabricados en EE.UU. deben viajar a Taiwán

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    Manuela Martelli competirá en Cannes 2026 con su segunda película como directora
    Cultura y entretención

    Manuela Martelli competirá en Cannes 2026 con su segunda película como directora

    El cantante que según The Edge de U2 “es la referencia” de la música

    Una colección en expansión: el Museo de Bellas Artes presenta sus nuevas adquisiciones de patrimonio nacional

    Irán confirma que su delegación llegará hoy a Pakistán para mantener conversaciones con Estados Unidos
    Mundo

    Irán confirma que su delegación llegará hoy a Pakistán para mantener conversaciones con Estados Unidos

    Trump señala que “todo” el armamento y personal militar de Estados Unidos “permanecerá” en Irán y “alrededores”

    Varias ONG denuncian que el plan de paz de Trump para la Franja de Gaza “está fracasando”

    Si el sexo duele, no es normal
    Paula

    Si el sexo duele, no es normal

    Hablemos de amor: perdí mi trabajo soñado, ese que llevaba más de una década deseando

    Caminatas para deshinchar, la nueva tendencia de bienestar