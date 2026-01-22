Trump señala tras reunirse con Zelensky que falta “un largo camino por recorrer” para acuerdo en Ucrania

Volodymyr Zelensky y Donald Trump en la residencia de Mar-a-Lago en Florida, el 28 de diciembre de 2025. Foto: Archivo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido este jueves tras reunirse en el Foro Económico Mundial de Davos con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, de que falta “un largo camino por recorrer” antes de poner fin a la guerra en Ucrania.

Trump ha asegurado que la conversación con Zelensky ha sido buena, aunque ha evitado comentar el contenido de la misma, que no habría producido avances significativos. El presidente de Estados Unidos se ha limitado a señalar ante los medios que “la guerra tiene que acabar”, recoge CNN.

“Esperamos que termine. Hay mucha gente muriendo”, ha apuntado el mandatario estadounidense, quien ha reiterado que “todos quieren que termine la guerra”.

Reunión “productiva y sustancial”

Por su lado, el presidente ucraniano ha calificado de “productiva y sustancial” la reunión con el presidente estadounidense, apuntando que trataron el trabajo de los equipos negociadores.

“Prácticamente a diario hay reuniones o comunicación. Los documentos están ahora aún mejor preparados”, ha afirmado Zelensky, sobre la cita en Davos de la que no han trascendido más avances en las conversaciones de paz para Ucrania.

Zelensky ha subrayado también la necesidad de reforzar la defensa antiaérea de Ucrania. “Le agradecí el paquete anterior de misiles de defensa aérea y le pedí uno adicional. Proteger vidas, nuestra resiliencia y nuestros esfuerzos diplomáticos conjuntos”, ha recalcado.

Está previsto que este jueves el enviado especial de Trump para Ucrania, Steve Witkoff se reúna en Moscú con el presidente ruso, Vladimir Putin. En las últimas horas, ha asegurado que se han producido “muchos progresos”, en contraste con estas últimas afirmaciones de Trump, y que las conversaciones “han quedado reducidas a un solo asunto”, que no ha especificado.

Trump había señalado este miércoles en su intervención ante el Foro de Davos que el fin de la guerra en Ucrania está “razonablemente cerca”.