    Mundo

    Trump señala tras reunirse con Zelensky que falta “un largo camino por recorrer” para acuerdo en Ucrania

    El presidente ucraniano calificó la reunión de "productiva y sustancial" aunque no trascendieron avances sobre las negociaciones de paz.

    Por 
    Europa Press
    Volodymyr Zelensky y Donald Trump en la residencia de Mar-a-Lago en Florida, el 28 de diciembre de 2025. Foto: Archivo

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido este jueves tras reunirse en el Foro Económico Mundial de Davos con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, de que falta “un largo camino por recorrer” antes de poner fin a la guerra en Ucrania.

    Trump ha asegurado que la conversación con Zelensky ha sido buena, aunque ha evitado comentar el contenido de la misma, que no habría producido avances significativos. El presidente de Estados Unidos se ha limitado a señalar ante los medios que “la guerra tiene que acabar”, recoge CNN.

    “Esperamos que termine. Hay mucha gente muriendo”, ha apuntado el mandatario estadounidense, quien ha reiterado que “todos quieren que termine la guerra”.

    Reunión “productiva y sustancial”

    Por su lado, el presidente ucraniano ha calificado de “productiva y sustancial” la reunión con el presidente estadounidense, apuntando que trataron el trabajo de los equipos negociadores.

    “Prácticamente a diario hay reuniones o comunicación. Los documentos están ahora aún mejor preparados”, ha afirmado Zelensky, sobre la cita en Davos de la que no han trascendido más avances en las conversaciones de paz para Ucrania.

    Zelensky ha subrayado también la necesidad de reforzar la defensa antiaérea de Ucrania. “Le agradecí el paquete anterior de misiles de defensa aérea y le pedí uno adicional. Proteger vidas, nuestra resiliencia y nuestros esfuerzos diplomáticos conjuntos”, ha recalcado.

    Está previsto que este jueves el enviado especial de Trump para Ucrania, Steve Witkoff se reúna en Moscú con el presidente ruso, Vladimir Putin. En las últimas horas, ha asegurado que se han producido “muchos progresos”, en contraste con estas últimas afirmaciones de Trump, y que las conversaciones “han quedado reducidas a un solo asunto”, que no ha especificado.

    Trump había señalado este miércoles en su intervención ante el Foro de Davos que el fin de la guerra en Ucrania está “razonablemente cerca”.

    Exministro Delgado critica respuesta del gobierno a incendios en el sur: "Desde el Presidente hacia abajo se llega tarde muchas veces"

    Crece número de locales comerciales disponibles para arriendo en Providencia

    Incendios en Ñuble y Biobío podrían generar más de US$120 millones en daños agrícolas

    El virtuoso del piano Danor Quinteros llega a Teatro CA660

    Economía de EE.UU. creció más de lo previsto el tercer trimestre y anotó su mayor alza en dos años

    Postergación de cuotas y facilidades crediticias: la respuesta de los bancos ante la emergencia por incendios

    Lo más leído

    1.
    Von der Leyen advierte del cambio "permanente" en el orden mundial y llama a la UE a revisar su estrategia de seguridad

    Von der Leyen advierte del cambio “permanente” en el orden mundial y llama a la UE a revisar su estrategia de seguridad

    2.
    Cómo jóvenes iraquíes se convierten en carne de cañón de Rusia para morir en Ucrania

    Cómo jóvenes iraquíes se convierten en carne de cañón de Rusia para morir en Ucrania

    El alimento que debes evitar para reducir el riesgo de cáncer, según un Nobel de Medicina

    El alimento que debes evitar para reducir el riesgo de cáncer, según un Nobel de Medicina

    Cómo es el "marco para un futuro acuerdo" sobre Groenlandia que Trump acordó con la OTAN

    Cómo es el “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia que Trump acordó con la OTAN

    ¿Cómo fomentar la lectura en jóvenes durante las vacaciones de verano?

    ¿Cómo fomentar la lectura en jóvenes durante las vacaciones de verano?

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Junaeb detalla próxima entrega útiles escolares: ¿Cuáles son los requisitos para recibirlos?

    Junaeb detalla próxima entrega útiles escolares: ¿Cuáles son los requisitos para recibirlos?

    Temblor hoy, jueves 22 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 22 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Importante baja de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Importante baja de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Exministro Delgado critica respuesta del gobierno a incendios en el sur: “Desde el Presidente hacia abajo se llega tarde muchas veces”
    Exministro Delgado critica respuesta del gobierno a incendios en el sur: "Desde el Presidente hacia abajo se llega tarde muchas veces"

    145 brigadistas mexicanos llegan a Chile para enfrentar incendios forestales

    Admisión 2026: Mineduc destaca aumento en la cantidad de jóvenes de menores ingresos que acceden a universidades

    Crece número de locales comerciales disponibles para arriendo en Providencia
    Crece número de locales comerciales disponibles para arriendo en Providencia

    Incendios en Ñuble y Biobío podrían generar más de US$120 millones en daños agrícolas

    Economía de EE.UU. creció más de lo previsto el tercer trimestre y anotó su mayor alza en dos años

    La respuesta de la defensa de Julio Iglesias ante la denuncia por agresión sexual y trata
    La respuesta de la defensa de Julio Iglesias ante la denuncia por agresión sexual y trata

    ¿Qué tan saludable es el aceite de oliva y cuáles son sus beneficios?

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Cristián Zavala da la vuelta al mundo tras bochorno ante Peñarol: “Pateó el peor penal de la historia y finge lesión”
    Cristián Zavala da la vuelta al mundo tras bochorno ante Peñarol: "Pateó el peor penal de la historia y finge lesión"

    Lucas Pratto palpita la final de la Supercopa entre Coquimbo Unido y la UC: "No importa quién esté en frente"

    La Liga de Primera se transmitirá por la televisión abierta: TNT Sports y Canal 13 anuncian acuerdo

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso
    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    El virtuoso del piano Danor Quinteros llega a Teatro CA660
    El virtuoso del piano Danor Quinteros llega a Teatro CA660

    Legado de Gabriela Mistral: diputados oficiarán a editoriales y buscan extender sus derechos de autor por una década

    Oscar 2026: Una batalla tras otra y Pecadores lideran las nominaciones

    Trump señala tras reunirse con Zelensky que falta “un largo camino por recorrer” para acuerdo en Ucrania
    Trump señala tras reunirse con Zelensky que falta "un largo camino por recorrer" para acuerdo en Ucrania

    Cómo jóvenes iraquíes se convierten en carne de cañón de Rusia para morir en Ucrania

    Trump lanza la Junta de Paz para Gaza y apunta a su expansión global

    Torre helada de frutos rojos y yogur
    Torre helada de frutos rojos y yogur

    Qué hay detrás del 'Celibato Voluntario'

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer