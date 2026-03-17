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    Trump sugiere que Venezuela se convierta en el estado 51 de EE.UU. en una publicación sobre béisbol

    El presidente estadounidense hizo el comentario al término de una jornada en la que destacó el “trabajo realmente bueno” de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en lo que respecta a la explotación de sus recursos petrolíferos.

    Por 
    Europa Press
    Donald Trump en la cumbre "Shield of the Americas".

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha apuntado en la noche de este lunes a la posibilidad de que Venezuela se convierta en el estado número 51 del país norteamericano, tras la victoria de la selección venezolana en la semifinal contra Italia del Clásico Mundial de Béisbol, alegando que a Caracas “le están pasando cosas buenas”.

    “Venezuela ha derrotado a Italia esta noche, 4-2, en la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol. Van realmente bien”, ha destacado el inquilino de la Casa Blanca antes de afirmar que “últimamente le están pasando cosas buenas a Venezuela”.

    Al hilo, se ha preguntado, de manera retórica, “a qué se debe esta magia”, antes invitar a sus seguidores a secundar la “estatalidad número 51”, esto es, la hipotética integración del país caribeño como quincuagésimo primer estado de Estados Unidos.

    Su mensaje ha llegado al término de una jornada en la que ha destacado el “trabajo realmente bueno” de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en lo que respecta a la explotación de sus recursos petrolíferos, de los que ha afirmado que “se están sacando millones, literalmente millones de barriles de petróleo”, dos meses después de la intervención militar en la que Estados Unidos capturó al presidente del país, Nicolás Maduro, y a la primera dama, Cilia Flores, en una operación que dejó más de un centenar de víctimas mortales y que terminó abriendo un período de cooperación en Caracas con la Administración Trump.

    Más sobre:VenezuelaEE.UU.TrumpEstado 51Delcy RodríguezMaduroMundo

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