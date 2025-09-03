Ucrania acusa a Rusia de “un ataque combinado” con más de 500 drones y 25 misiles de crucero

Las autoridades de Ucrania han acusado este miércoles a Rusia de lanzar “un ataque combinado” con más de 500 drones y alrededor de 25 misiles contra el país durante las últimas horas, antes de destacar que más de 450 de ellos han sido interceptados por sus sistemas de defensa aérea, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas o daños materiales.

La Fuerza Aérea ucraniana ha indicado en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que las tropas rusas han lanzado 502 drones, 16 misiles de crucero ‘Kalibr’ y ocho misiles de crucero ‘Kh-101’, al tiempo que ha dicho que 430 aparatos no tripulados, catorce ‘Kalibr’ y siete ‘Kh-101’ han sido destruidos.

“Se han registrado impactos de tres misiles y 69 drones en catorce puntos”, ha manifestado, al tiempo que ha advertido de que “el ataque sigue en marcha”. “Hay muchos drones enemigos en nuestro espacio aéreo. Sigan las normas de seguridad y permanezcan a cubierto”, ha reclamado a la población.

Tras ello, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha tildado el ataque de “masivo” y ha resaltado que “los principales objetivos fueron infraestructura civil, particularmente instalaciones energéticas, un nudo de transporte, una cooperativa de aparcamientos y, como se ha convertido en una rutina para los rusos, áreas residenciales”.

Zelenski ha subrayado en su cuenta en la red social X que estos ataques implican que el presidente ruso, Vladimir Putin, “está mostrando su impunidad”. “Sin duda, esto requiere una respuesta por parte del mundo. Es solo por la falta de una presión suficiente, principalmente contra la economía de guerra rusa, por lo que esta agresión continúa”, ha argumentado.

“Discutiremos durante los próximos días con nuestros socios la necesidad de medidas de presión más firmes”, ha señalado el mandatario, quien participará este mismo miércoles en una cumbre en Dinamarca con países nórdicos y bálticos. “Estamos preparando refuerzos significativos para Ucrania”, ha adelantado.

De esta forma, ha hecho hincapié en que esta misma tarde habrá una reunión en Francia para “coordinar esfuerzos”, de cara a la reunión que acogerá París el jueves de la Coalición de la Voluntad y los “nuevos pasos en las relaciones con la Unión Europea (UE) y Estados Unidos”. “Doy las gracias a todos los que están ayudando. Cada ataque ruso debe ser enfrentado con una respuesta real”, ha zanjado.

Rusia derriba más de cien drones

Por su parte, el Gobierno de Rusia ha dicho que las fuerzas ucranianas han lanzado más de un centenar de drones durante las últimas horas, incluidos 25 que han sido interceptados por los sistemas de defensa aérea rusos en la región de Rostov.

El Ministerio de Defensa ruso ha apuntado en su cuenta en Telegram que a ellos se suman 24 en Briansk, 20 en Krasnodar, 15 sobre el mar Negro, diez en Kaluga, dos en el mar de Azov y uno en Smolensk, así como ocho en la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014, un paso no reconocido por la comunidad internacional.

En este contexto, Ferrocarriles de Rusia ha confirmado que el movimiento de trenes se ha visto afectado en la región de Rostov a causa del impacto de un dron cerca de la estación de Kuteinikovo, ataque que ha provocado daños en la red de alto voltaje, sin causar víctimas.