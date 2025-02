Ucrania acusa a Rusia del impacto de un dron en el sarcófago protector de la central nuclear de Chernobyl

La Agencia Internacional para la Energía Atómica (AIEA) ha confirmado este viernes el impacto de un dron en el sarcófago de protección del reactor de la central nuclear de Chernobyl, situada en el norte de Ucrania y que en 1986 sufrió uno de los peores accidentes nucleares de la historia, tras lo que Kiev y Moscú han intercambiado acusaciones sobre el incidente.

La agencia internacional ha señalado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social X que el suceso ha tenido lugar en torno a las 1.50 horas (hora local), cuando el dron ha impactado contra el techo del sarcófago de protección, “provocando un incendio”, pero sin causar víctimas.

“Personal de seguridad contra incendios y vehículos respondieron en minutos. En estos momentos no hay indicaciones de la fisura en la contención interior del sarcófago de protección”, ha dicho, antes de resaltar que “los niveles de radiación dentro y fuera son normales y estables”. “La AIEA sigue supervisando la situación”, ha añadido.

Así, el director general de la AIEA, Rafael Grossi, ha recalcado que el incidente en Chernobyl y el reciente incremento de la “actividad militar” en torno a la central nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa y bajo control ruso en el marco de la invasión, suponen “riesgos de nuclear persistentes”. “No hay espacio para ser complacientes y la AIEA sigue en alerta”, ha zanjado.

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha acusado directamente a Rusia del ataque con dron contra las instalaciones y ha afirmado que “un dron de ataque ruso con una cabeza altamente explosiva golpeó el sarcófago que protege al mundo de la radiación en el destruido cuarto reactor de la central nuclear de Chernobyl”.

“Este sarcófago fue construido por Ucrania junto a otros países de Europa y del mundo, junto a Estados Unidos, todos ellos comprometidos con una verdadera seguridad para la humanidad”, ha dicho en X. “El único país del mundo que ataca este tipo de instalaciones, ocupa centrales nucleares y lleva a cabo una guerra sin pensar en las consecuencias es la Rusia actual”, ha subrayado.

“Esto supone una amenaza terrorista para todo el mundo”, ha alertado el mandatario ucraniano, que ha confirmado daños en el sarcófago y ha dicho que el incendio ha sido extinguido, si bien el ataque ha causado “daños significativos”. “Por ahora, los niveles de radiación no han aumentado y están siendo constantemente supervisados”, ha especificado.

Zelensky ha hecho hincapié en que “Rusia lleva a cabo ataques así cada noche contra infraestructura y ciudades de Ucrania”. “Rusia sigue expandiendo su Ejército y no muestra cambios en su retórica estatal desquiciada e inhumana”, ha aseverado, antes de insistir en que “esto demuestra que (el presidente ruso, Vladimir) Putin no se está preparando para unas negociaciones”.

“Se está preparando para engañar al mundo. Por ello debe haber una presión unificada por parte de todos los que valoran la vida. Presión sobre el agresor. Rusia debe rendir cuentas por sus acciones”, ha zanjado el mandatario ucraniano.

Rusia se desvincula del incidente

Tras ello, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha desvinculado a las tropas rusas del ataque y ha afirmado que, si bien “no cuenta con información precisa” sobre lo sucedido, “no puede hablarse de ataques (de las tropas de Moscú) contra instalaciones de infraestructura nuclear”.

“Cualquier afirmación sobre que este fue el caso no es cierta”, ha manifestado, antes de insistir en que “el Ejército de Rusia no hace estas cosas”, según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax. “Lo más probable es que estemos hablando de otra provocación, de una falsificación. Es lo que le gusta al régimen de Kiev y a veces no duda en hacerlo”, ha zanjado.

Apenas unas horas antes, las autoridades prorrusas instaladas en la zona de la provincia ucraniana de Zaporiyia ocupada por las tropas de Moscú habían denunciado “daños críticos” en equipamiento de la planta térmica de Zaporiyia a causa de un ataque con artillería lanzado por el Ejército de Ucrania.

Estos sucesos tienen lugar dos días después de que Kiev y Moscú intercambiaran acusaciones en torno a la suspensión de una rotación de personal de la AIEA en la central nuclear de Zaporiyia. Grossi confirmó que la rotación fue cancelada a causa de la “intensa actividad militar” en la zona, “pese a las garantías por escrito recibidas por parte de ambas partes sobre que la rotación planeada tendría lugar en un contexto de seguridad”.

La central nuclear de Zaporiyia, situada en el sur de Ucrania, fue escenario de enfrentamientos durante los primeros compases de la guerra en Ucrania y pocas semanas después cayó en manos de Moscú, que en colaboración con Kiev permite a expertos de la AIEA ingresar en las instalaciones para garantizar su seguridad.