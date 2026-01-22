Ucrania confirma la liberación de tres de sus ciudadanos “detenidos ilegalmente” en Venezuela

El gobierno de Ucrania confirmó este jueves que tres de sus ciudadanos fueron liberados en Venezuela, tras ser detenidos -aparentemente- por “error”, en el marco de la intervención de Estados Unidos en el país, donde se capturó al líder chavista Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

El ministro de Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, publicó en redes sociales que “tres ucranianos que estaban detenidos ilegalmente en Venezuela han sido liberados. Se encuentran a salvo y en camino a reunirse con sus familias”.

Junto con ello, destacó que “esto fue posible gracias a los esfuerzos coordinados de los diplomáticos ucranianos y al apoyo de Estados Unidos y los socios europeos”.

“Estamos sinceramente agradecidos a todos los que contribuyeron a su liberación”, manifestó.

En ese sentido, expresó que “la protección de los derechos e intereses de los ucranianos en el extranjero sigue siendo una de las principales prioridades del Ministerio de Exteriores de Ucrania”.

“Hacemos todos los esfuerzos posibles para garantizar que los ciudadanos ucranianos, dondequiera que estén, sientan el apoyo y la protección de su Estado”, zanjó.