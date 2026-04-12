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    Ucrania denuncia 469 violaciones a la tregua declarada por Rusia con motivo de la Pascua ortodoxa

    El ejército ucraniano denunció 22 asaltos, 153 ataques de artillería y 275 ataques de drones rusos en las primeras horas del cese el fuego decretado por el presidente Vladimir Putin el jueves pasado.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Ataque contra Ucrania. Foto: Archivo.

    El Ejército de Ucrania denunció la noche de este sábado que las fuerzas rusas concretaron hasta 469 violaciones a la tregua decretada por el presidente Vladimir Putin el jueves, con motivo de la festividad de la Pascua ortodoxa, después de que su homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, la propusiera hace poco más de una semana.

    De acuerdo a las fuerzas ucranianas, desde las 16.00 horas locales (10.00 horas de Chile), momento en el que hoy comenzó el alto al fuego, se han registrado “22 ataques enemigos, 153 bombardeos, 19 ataques de drones kamikaze (Lancet, Molniya) y 275 ataques de drones FPV”.

    El último balance del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas del país europeo además reportó “un total de 101 enfrentamientos desde el comienzo del día”.

    Brigada de las Fuerzas Armadas ucranianas. Foto: Europa Press/Contacto/Dmytro Smolienko.

    El organismo castrense detalló que el enemigo ha efectuado 57 ataques aéreos y lanzado 182 bombas guiadas. De la misma forma, ha utilizado 3.928 drones kamikaze y ejecutado 2.454 ofensivas contra asentamientos y posiciones de las tropas ucranianas.

    Su comunicado también dio cuenta de combates limitados en varios frentes, entre ellos cuatro enfrentamientos en las direcciones de Slobozhansk Norte y Kursk, y un total de 45 ataques contra asentamientos y posiciones militares, incluidos cuatro con sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple.

    En el eje sur de Slobozhansk, en tanto, las fuerzas rusas perpetraron cinco asaltos en zonas como Staritsia, Veterinarne, Prilipka y Vovchanski Khutori; mientras que en Kupiansk fueron repelidos tres intentos de avance hacia Petropavlivka y Novoosinove.

    Estas denuncias llegan después de que el ministro de Defensa ruso, Andrei Belousov, y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas, el general Valeri Gerasimov, recibieran el jueves las órdenes de cesar los combates en todos los frentes abiertos en Ucrania durante el fin de semana.

    Aunque esto no eximía a las tropas de mantenerse listas para contrarrestar cualquier “agresión” por parte de Kiev.

    Zelensky, que pidió el pasado 30 de marzo un alto el fuego por la Pascua ortodoxa, aceptó en ese momento la tregua, afirmando que su país “está dispuesto a adoptar medidas recíprocas”.

    “Propusimos un alto el fuego durante las vacaciones de Semana Santa de este año y actuaremos en consecuencia”, declaró el jefe de Estado ucraniano en un breve mensaje en redes sociales.

    Putin declaró el año pasado un alto al fuego unilateral por la misma celebración que estuvo marcado por acusaciones mutuas de incumplimiento. Mientras el mandatario ucraniano notificó decenas de bombardeos y asaltos rusos, el Kremlin denunció miles de violaciones al armisticio.

    Más sobre:UcraniaRusiaTreguaPascua ortodoxaVladimir PutinVolodimir ZelenskyMundo

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