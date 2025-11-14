Ucrania reporta ataque nocturno ruso en Kiev con 430 drones y 18 misiles

El Presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, dio cuenta de un nuevo ataque ruso contra el territorio ucraniano en Kiev.

“Una vez más, Rusia ha lanzado un ataque atroz contra Ucrania, nuestro pueblo y edificios residenciales”, afirmó.

“Desde anoche, nuestros servicios de emergencia trabajan en las zonas afectadas por los ataques rusos. Un ataque cruel: hasta el momento, tenemos conocimiento de decenas de heridos, entre ellos niños y una mujer embarazada. Lamentablemente, cuatro personas han fallecido”, indicó Zelenski en una publicación en sus redes sociales.

El gobernante afirmó que en el ataque se utilizaron aproximadamente 430 drones y 18 misiles, incluyendo misiles balísticos y aerobalísticos, en el marco de la “operación militar” que inició en febrero de 2022 Vladimir Putin en Ucrania por el conflicto de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk.

De acuerdo al reporte del líder ucraniano, el objetivo principal del ataque fue Kiev y también se registraron impactos en zonas de Járkov y Odesa.

“Ucrania responde a estos ataques con capacidad de largo alcance, y el mundo debe detener estos atentados contra la vida mediante sanciones. Rusia aún puede vender petróleo y llevar a cabo sus proyectos. Todo esto debe terminar”, afirmó Zelenski.