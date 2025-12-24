SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Ucranianos celebran su cuarta Navidad en guerra mientras Zelensky se abre a zona desmilitarizada para alcanzar la paz

    A juicio del Presidente ucraniano, los recientes ataques, como el ocurrido en la madrugada del martes, envían una señal sobre las prioridades rusas. "Putin no puede aceptar que la matanza tenga que cesar", dijo.

    Cristina Cifuentes 
    Cristina Cifuentes
    Volodymyr Zelensky. Foto: X @ZelenskyyUa

    Ucrania vive uno de los inviernos más duros desde que comenzó la guerra a gran escala de Rusia en febrero de 2022, y este miércoles se aprontaba a celebrar una Navidad en medio de apagones, ataques y la incertidumbre de un posible acuerdo con Moscú que implique concesiones territoriales.

    Un adelanto del panorama que se podría producir estos días ocurrió el martes en la madrugada, cuando Rusia envió más de 650 drones y más de 30 misiles a Ucrania, en un ataque que comenzó durante la noche y continuó hasta la mañana, según informaron las autoridades locales. Al menos tres personas murieron, entre ellas un niño de cuatro años.

    “Este ataque ruso envía una señal clara sobre las prioridades rusas. Un ataque antes de Navidad, cuando la gente quiere estar con sus familias, en casa, a salvo. Un ataque en medio de las negociaciones para poner fin a esta guerra. Putin no puede aceptar que la matanza tenga que cesar. Y eso significa que el mundo no está ejerciendo suficiente presión sobre Rusia”, dijo el Presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky.

    Después de que Rusia ignorara la semana pasada el llamado del Canciller alemán, Friedrich Merz, a un cese del fuego en Navidad, Zelensky advirtió que Moscú está planeando ataques masivos durante el período festivo.

    El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, visita un árbol de Navidad en la Plaza Sofiyska, en Kiev, el 19 de diciembre de 2022. Foto: Archivo VALENTYN OGIRENKO

    “Los militares deben prestar atención directa, proteger lo mejor posible; no es fácil, porque lamentablemente hay escasez de equipo de defensa aérea. Y la gente necesita prestar atención, mucha atención estos días, porque estos ‘camaradas’ pueden atacar: nada es sagrado”, dijo el mandatario ucraniano en una publicación vespertina en Telegram el lunes.

    Este año Moscú ha atacado la red eléctrica de Ucrania a una escala nunca vista en años anteriores. Mientras que el invierno pasado un ataque ruso de gran envergadura podría haber involucrado 100 drones y misiles, ahora puede enviar 500. Además, los drones de largo alcance tipo Shahed que utiliza Moscú son ahora mucho más avanzados: vuelan más rápido y a mayor altura, lo que dificulta considerablemente su derribo por parte de los equipos de defensa aérea. Solo en noviembre Rusia lanzó más de 5.000 misiles y drones de largo alcance contra Ucrania, muchos de ellos dirigidos contra infraestructura energética, según funcionarios ucranianos que conversaron con el diario The Wall Street Journal.

    En Kiev, los apagones se extienden habitualmente más de 12 horas al día en algunas zonas. Más cerca de la línea del frente, 12 horas de electricidad es algo impensado.

    En todo caso, una de las ciudades más afectadas ha sido Odesa. En el puerto la carga se está deteriorando porque, sin electricidad, algunos contenedores no pueden descargarse de los barcos, según un trabajador de logística. Mientras, miles de residentes se quedaron sin suministro durante cuatro días a principios de este mes.

    En medio de este contexto hay quienes no se encuentran con el mejor ánimo para estas festividades. Es el caso de Kateryna, de 29 años, madre de un niño de dos meses, casada con un soldado, con quienes vive en Kharkiv, en el este del país, y que conversó con Radio Francia Internacional Ucrania.

    “El ambiente es mayormente triste debido a la incertidumbre en el país, las posibles concesiones territoriales y otras restricciones que intentan imponernos. Todos entendemos perfectamente que los ocupantes no se detendrán y seguirán adelante, y entonces tendremos que abandonar la ciudad. No me gustaría eso”, dijo.

    A pesar de esta ansiedad considera que es muy importante preservar las tradiciones y transmitirlas a las generaciones más jóvenes. “Esto moldea la identidad de una persona. Como madre, intentaré respetar la mayoría de las tradiciones navideñas. Considero que esto es uno de los pilares del desarrollo infantil”, indicó.

    En Kharkiv, ciudad que recibe ataques diariamente, las estaciones de metro se decoran tradicionalmente para Año Nuevo durante una guerra a gran escala. También hay decoraciones en las calles de la ciudad.

    Pese a esto, el número de ucranianos que planean compras de Navidad y Año Nuevo ha aumentado durante el año del 65% al ​​75%, a pesar del cuarto año de guerra a gran escala, según la encuesta de compras navideñas 2025 de Deloitte Ucrania.

    La consultora señaló que este año “observamos que los preparativos para las fiestas se están volviendo más reflexivos y previsores: los ucranianos planifican sus compras con más anticipación, gastan con más cautela y eligen con más frecuencia cosas que tienen un significado personal para ellos y sus seres queridos”. Para el 51% de los encuestados, preparar regalos sigue siendo un ritual agradable en lugar de una fuente de estrés.

    Acuerdo con Rusia

    Después de semanas de conversaciones Ucrania y Estados Unidos prepararon un borrador del plan de paz revisado para poner fin a la guerra a gran escala de Rusia.

    El plan inicial de 28 puntos, que empujaba a Ucrania hacia la capitulación, ha sido reelaborado en un marco de 20 puntos, que Zelensky presentó a los periodistas el 23 de diciembre por primera vez.

    Además, se elaboró un proyecto de garantía de seguridad tripartito entre Ucrania, EE.UU. y Europa, así como un acuerdo bilateral de garantía de seguridad entre Ucrania y EE.UU. Otro documento entre Kiev y Washington se centra en la cooperación económica y fue descrito como la “hoja de ruta para la prosperidad de Ucrania”.

    “Hemos logrado avances significativos hacia la finalización de los documentos”, afirmó Zelensky.

    Se espera que Estados Unidos entregue el borrador de 20 puntos a Moscú este 24 de diciembre. De aprobarse, el documento final deberá ser firmado por los líderes de Ucrania, Estados Unidos, Europa y Rusia. Aún no se ha decidido quiénes firmarán un posible acuerdo desde la parte europea.

    Se espera que el alto el fuego entre en vigor en cuanto se firme el acuerdo. Para que este entre en vigencia debe ser ratificado por el Parlamento ucraniano o respaldado por el pueblo ucraniano en un referéndum que podría celebrarse en un plazo de 60 días.

    Hasta ahora Ucrania y Estados Unidos no han llegado a un acuerdo sobre dos cuestiones importantes del plan revisado, los puntos 12 y 14: el control de la central nuclear de Zaporiyia ocupada por Rusia y el control de la región del Domnbás, devastada por la guerra desde 2014. El acuerdo tampoco menciona las aspiraciones de Ucrania de unirse a la OTAN.

    Una persona cercana al Kremlin que conversó con la agencia Bloomberg señaló que Rusia buscará cambios claves en el último plan de paz de Estados Unidos para poner fin a su guerra contra Ucrania, incluidas más restricciones al Ejército de Kiev.

    Moscú considera el plan de 20 puntos elaborado entre Ucrania y Estados Unidos como un punto de partida para futuras negociaciones, ya que carece de disposiciones importantes para Rusia y no responde a muchas preguntas, dijo la fuente, que pidió no ser identificada por tratarse de una política sensible.

    Aunque Rusia considera el documento actual como un plan ucraniano bastante típico, lo estudiará con la cabeza fría, indicó la fuente.

    Ucrania pretende persuadir a Donald Trump para que proponga que Rusia detenga la guerra a lo largo de la línea de contacto actual, dijo Zelensky.

    Rusia sugiere actualmente que podría retirar sus tropas de las regiones de Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Sumy y Kharkiv, según el Presidente ucraniano. Pero Moscú también quiere que Ucrania se retire de la zona que aún controla en Donetsk, que Estados Unidos considera debería designarse como zona de “libre economía” o “desmilitarizada”, afirmó Zelensky, citado por la agencia Bloomberg.

