UE aplaude el giro de Trump sobre que Ucrania puede ganar la guerra y recuperar sus territorios

La Unión Europea ha aplaudido este miércoles el giro en la posición del presidente estadounidense, Donald Trump, en la guerra en Ucrania, tras declarar que Kiev “está en condiciones” de ganar la guerra y recuperar todo el territorio invadido por Rusia, tras constatar que esta postura se alinea con la posición europea.

En rueda de prensa desde Bruselas, la portavoz de Exteriores del bloque, Anitta Hipper, ha defendido que el pueblo ucraniano lucha con valentía por su libertad, democracia y soberanía, por lo que ha considerado “fundamental” defender la independencia, soberanía e integridad territorial ucraniana.

“Esta ha sido nuestra postura desde el principio. Por lo tanto, esto es muy bienvenido”, ha asegurado sobre las últimas declaraciones de Trump en las que muestra un cambio radical de postura respecto al conflicto con Rusia al afirmar que espera que Kiev “recupere sus tierras”.

Hipper ha querido recalcar que Rusia puede parar la guerra “en cualquier momento”, insistiendo en que está en manos del Kremlin cesar la agresión y retirar sus fuerzas y equipos militares del territorio ucraniano.

El presidente norteamericano aseguró en un mensaje en redes sociales que “con tiempo, paciencia y el apoyo financiero de Europa, y en particular de la OTAN, (recuperar) las fronteras originales desde donde comenzó esta guerra es una opción viable”. Esta posición contrasta con la mantenida hasta ahora por Trump, también antes de reunirse en agosto con el presidente ruso, Vladimir Putin, cuando avanzó que Kiev debería aceptar cesiones territoriales como parte de un acuerdo de paz con Rusia.

El giro de Trump se produce tras una reunión con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, celebrada en los márgenes de la Asamblea General de la ONU en la que el líder ucraniano le habría informado de las últimas novedades en el frente.