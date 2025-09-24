SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

UE aplaude el giro de Trump sobre que Ucrania puede ganar la guerra y recuperar sus territorios

El giro de Trump se produce tras una reunión con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, celebrada en los márgenes de la Asamblea General de la ONU.

Por 
Europa Press
Donald Trump en la Asamblea de la ONU. Foto: X @NoticiasONU

La Unión Europea ha aplaudido este miércoles el giro en la posición del presidente estadounidense, Donald Trump, en la guerra en Ucrania, tras declarar que Kiev “está en condiciones” de ganar la guerra y recuperar todo el territorio invadido por Rusia, tras constatar que esta postura se alinea con la posición europea.

En rueda de prensa desde Bruselas, la portavoz de Exteriores del bloque, Anitta Hipper, ha defendido que el pueblo ucraniano lucha con valentía por su libertad, democracia y soberanía, por lo que ha considerado “fundamental” defender la independencia, soberanía e integridad territorial ucraniana.

“Esta ha sido nuestra postura desde el principio. Por lo tanto, esto es muy bienvenido”, ha asegurado sobre las últimas declaraciones de Trump en las que muestra un cambio radical de postura respecto al conflicto con Rusia al afirmar que espera que Kiev “recupere sus tierras”.

Hipper ha querido recalcar que Rusia puede parar la guerra “en cualquier momento”, insistiendo en que está en manos del Kremlin cesar la agresión y retirar sus fuerzas y equipos militares del territorio ucraniano.

El presidente norteamericano aseguró en un mensaje en redes sociales que “con tiempo, paciencia y el apoyo financiero de Europa, y en particular de la OTAN, (recuperar) las fronteras originales desde donde comenzó esta guerra es una opción viable”. Esta posición contrasta con la mantenida hasta ahora por Trump, también antes de reunirse en agosto con el presidente ruso, Vladimir Putin, cuando avanzó que Kiev debería aceptar cesiones territoriales como parte de un acuerdo de paz con Rusia.

El giro de Trump se produce tras una reunión con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, celebrada en los márgenes de la Asamblea General de la ONU en la que el líder ucraniano le habría informado de las últimas novedades en el frente.

Más sobre:Estados UnidosDonald TrumpONUUcraniaRusia

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Valeria Alberola, la chilena que liderará el millonario patrimonio de la oficina familiar del padre del fundador de Amazon

Kast contra todos: lanza dura advertencia a Artés y dispara contra Jara y Bachelet

Zelenski llama a presionar a Rusia para poner fin a la guerra: “Hemos de utilizar todas las medidas que disponemos”

4 momentos clave del incendiario discurso de Trump ante la Asamblea General de la ONU

Delpiano destaca avances en diversificación en compra de armamento y sostiene que no se está comercializando con Israel

Un tiroteo deja “múltiples” víctimas en un centro de migrantes de Dallas

Lo más leído

1.
Femicidio en Santiago Centro: sujeto acabó con la vida de su pareja para luego lanzarse desde un piso 11

Femicidio en Santiago Centro: sujeto acabó con la vida de su pareja para luego lanzarse desde un piso 11

2.
Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

3.
Superintendencia de Educación publica instructivo para aplicación de dictamen que impide cancelar matrículas por deuda

Superintendencia de Educación publica instructivo para aplicación de dictamen que impide cancelar matrículas por deuda

4.
La mitad de los migrantes con empleo en Chile son venezolanos y la mayoría trabaja en el comercio

La mitad de los migrantes con empleo en Chile son venezolanos y la mayoría trabaja en el comercio

5.
⁠Mal uso de Visa Waiver obliga al gobierno a desplegar campaña comunicacional para chilenos en Estados Unidos

⁠Mal uso de Visa Waiver obliga al gobierno a desplegar campaña comunicacional para chilenos en Estados Unidos

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cómo es el entrenamiento militar de civiles en Venezuela que Maduro ordenó para responder a las “amenazas” de EEUU

Cómo es el entrenamiento militar de civiles en Venezuela que Maduro ordenó para responder a las “amenazas” de EEUU

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.

Servicios

Metro de Santiago cierra 7 estaciones de la Línea 1 por persona en la vía

Metro de Santiago cierra 7 estaciones de la Línea 1 por persona en la vía

Sernatur abre nuevos cupos del programa de viajes exclusivos para mujeres

Sernatur abre nuevos cupos del programa de viajes exclusivos para mujeres

Rating del martes 23 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del martes 23 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Metro de Santiago cierra 7 estaciones de la Línea 1 por persona en la vía
Chile

Metro de Santiago cierra 7 estaciones de la Línea 1 por persona en la vía

Kast contra todos: lanza dura advertencia a Artés y dispara contra Jara y Bachelet

Sernatur abre nuevos cupos del programa de viajes exclusivos para mujeres

Valeria Alberola, la chilena que liderará el millonario patrimonio de la oficina familiar del padre del fundador de Amazon
Negocios

Valeria Alberola, la chilena que liderará el millonario patrimonio de la oficina familiar del padre del fundador de Amazon

Estados Unidos negocia línea de swap por US$ 20.000 millones con Argentina y mercados siguen en las nubes

Jeannette Jara aborda declaraciones de Etcheberry por secreto bancario y la situación del mall de Cencosud en Vitacura

4 momentos clave del incendiario discurso de Trump ante la Asamblea General de la ONU
Tendencias

4 momentos clave del incendiario discurso de Trump ante la Asamblea General de la ONU

Así fue el incidente en las escaleras mecánicas de la ONU que involucró a Trump y la primera dama

Qué es el programa de visas H1-B para extranjeros que quieren trabajar en EE.UU. (y por qué está en medio de la polémica)

Fallece Héctor Roco, emblemático defensor de Unión San Felipe
El Deportivo

Fallece Héctor Roco, emblemático defensor de Unión San Felipe

¿Y Chile? Autoridades sudamericanas se reúnen con FIFA para albergar más partidos del Mundial 2030

Ricardo Gareca vuelve a defenderse tras su fracaso en la Roja: “No tuve tiempo”

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile
Finde

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile

Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes: los detalles de sus tres presentaciones

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Dua Lipa desmiente el despido de su mánager: “Explotar una tragedia para vender periódicos me resulta preocupante”
Cultura y entretención

Dua Lipa desmiente el despido de su mánager: “Explotar una tragedia para vender periódicos me resulta preocupante”

Gustavo Cordera vuelve a la polémica y reaviva el debate en Argentina: cómo fueron sus condenables declaraciones de 2016

La Casa de los Espíritus confirma su estreno y libera nuevas imágenes

Zelenski llama a presionar a Rusia para poner fin a la guerra: “Hemos de utilizar todas las medidas que disponemos”
Mundo

Zelenski llama a presionar a Rusia para poner fin a la guerra: “Hemos de utilizar todas las medidas que disponemos”

Un tiroteo deja “múltiples” víctimas en un centro de migrantes de Dallas

“Fortalece la diversidad”: Cancilleres Latinoamericanos piden que el próximo Secretario General de la ONU sea de la región

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición
Paula

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?