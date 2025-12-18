SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    UE: miles de agricultores protestan en Bruselas contra el acuerdo de libre comercio con Mercosur

    Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea se reúnen este jueves y viernes para celebrar su cumbre de invierno. El tratado con Mercosur debía ser sometido a votación por los Veintisiete antes de su hipotética firma el sábado en Brasil por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Este tratado es objeto de protestas desde hace tiempo por parte del mundo agrícola europeo, que lo considera una puerta abierta a la competencia desleal.

    Por 
    RFI
    Tractores son alcanzados por un cañón de agua de la policía mientras bloquean una gran avenida durante una manifestación frente a la cumbre de la UE en Bruselas, el 18 de diciembre de 2025. Foto: Archivo

    ¿Aprobarán los Veintisiete el acuerdo con los países del Mercosur? El tratado de libre comercio, negociado durante más de 25 años entre los europeos, por un lado, y Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, por otro, se ha colado este jueves en la agenda del Consejo Europeo en Bruselas, aunque no figuraba en el orden del día. En principio, debía ser sometido a votación por los Veintisiete antes de una hipotética firma el sábado en Brasil por parte de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.

    Los agricultores belgas y franceses se manifestaron el miércoles en torno al aeropuerto de Bierset, cerca de Lieja, lugar de reunión simbólico, ya que este aeropuerto es un centro logístico y podría convertirse en la puerta de entrada de las importaciones agrícolas sudamericanas.

    Se esperan entre 8.000 y 15.000 personas

    Este preludio hace presagiar una movilización a la altura de las expectativas de los sindicatos agrícolas este jueves en Bruselas, al margen de la cumbre de la UE. Los convoyes de tractores comenzaron a converger durante la noche hacia la capital belga, procedentes en particular de los Países Bajos, lugar de fuerte movilización campesina desde hace varios años, pero también del norte de Francia. Los agricultores franceses comenzaron a reunirse el miércoles, según nuestro corresponsal en Bruselas, Pierre Benazet.

    La dermatosis nodular, que ha sumido a la ganadería francesa en una grave crisis en los últimos 10 días, debería contribuir al éxito de la movilización en Bruselas. Los sindicatos agrícolas esperan entre 8.000 y 15.000 personas en la capital belga este jueves, y las concentraciones comenzarán a última hora de la mañana, con la llegada a las ventanas del Parlamento Europeo por la tarde.

    La votación de los Veintisiete a favor del tratado con Mercosur parece cada vez menos segura.

    En este sentido, el presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió el jueves en Bruselas que su país no apoyará el acuerdo comercial.

    “Quiero decirle a nuestros agricultores, que manifiestan con claridad la posición francesa desde el inicio: consideramos que las cuentas no cuadran y que este acuerdo no puede firmarse”, declaró Macron a periodistas antes de una cumbre de la UE.

    Adelantó que Francia se opondrá a cualquier “intento de forzar” la adopción del pacto comercial con el bloque suramericano.

    Por su parte, el presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, estimó al llegar a Bruselas “que sería muy frustrante el que Europa no lograra un acuerdo con el Mercosur, una vez que ya hemos logrado aprobar en el Parlamento Europeo esas cláusulas de salvaguarda para el sector primario europeo y que tenemos todo preparado”.

    Son muchos los que dentro de la UE cuentan con este acuerdo, como los profesionales del sector vitivinícola italiano. Para Nicola Tinelli, responsable de la Unión Italiana del Vino (UIV), el acuerdo UE-Mercosur representa un avance importante para garantizar las protecciones necesarias a la agricultura europea frente a la competencia china y los aranceles aduaneros de Estados Unidos.

    Más sobre:Unión EuropeaUEBruselasMercosuragricultoresUrsula von der LeyenMacronFranciaPedro SánchezMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El valor de las Cascadas de SQM va al alza, a un día de votación clave para su fusión

    Fundamenta ya ha vendido 60% de los departamentos de su proyecto Eco Egaña

    La CMF aprueba la fusión legal de Bice Vida y Vida Security

    Carlos Mora, abogado de Vivanco confirma que irán a la Suprema por fallo que acogió querella de capítulos contra exjueza

    Alsea vende restaurantes Chili’s y P.f. Chang’s en Chile a fondo de inversión liderado por su ex CEO regional

    Beijing respalda a Caracas ante el bloqueo petrolero definido por Trump

    Lo más leído

    1.
    Trump le baja el perfil a trascendidos y sostiene que el despliegue militar en las costas de Venezuela “es solo un bloqueo”

    Trump le baja el perfil a trascendidos y sostiene que el despliegue militar en las costas de Venezuela “es solo un bloqueo”

    2.
    En medio de expectación por discurso de Trump: Demócratas de la Cámara de Representantes presentan resoluciones contra una guerra en Venezuela

    En medio de expectación por discurso de Trump: Demócratas de la Cámara de Representantes presentan resoluciones contra una guerra en Venezuela

    3.
    Así se difundió el falso golpe de Estado generado con IA que sacudió a Francia

    Así se difundió el falso golpe de Estado generado con IA que sacudió a Francia

    4.
    Irán incauta petrolero extranjero con seis millones de litros de diésel en el mar de Omán

    Irán incauta petrolero extranjero con seis millones de litros de diésel en el mar de Omán

    5.
    Irán condena las “amenazas” de Estados Unidos contra Venezuela tras el “bloqueo completo” anunciado por Trump

    Irán condena las “amenazas” de Estados Unidos contra Venezuela tras el “bloqueo completo” anunciado por Trump

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirmado: cuándo y en qué parte de la Región Metropolitana habrá lluvia, según el pronóstico

    Confirmado: cuándo y en qué parte de la Región Metropolitana habrá lluvia, según el pronóstico

    El objeto interestelar 3I/ATLAS pasará muy cerca de la Tierra: cuándo y cómo verlo

    El objeto interestelar 3I/ATLAS pasará muy cerca de la Tierra: cuándo y cómo verlo

    Estos son los 4 aliados caribeños que apoyan a EEUU en su campaña militar contra Venezuela

    Estos son los 4 aliados caribeños que apoyan a EEUU en su campaña militar contra Venezuela

    Cómo recuperar el día si dormiste mal en la noche, según la ciencia

    Cómo recuperar el día si dormiste mal en la noche, según la ciencia

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver el sorteo de la fase previa de la Copa Sudamericana 2026

    Dónde y a qué hora ver el sorteo de la fase previa de la Copa Sudamericana 2026

    Rating del miércoles 17 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 17 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver el sorteo de la fase previa de la Copa Libertadores 2026

    A qué hora y dónde ver el sorteo de la fase previa de la Copa Libertadores 2026

    Carlos Mora, abogado de Vivanco confirma que irán a la Suprema por fallo que acogió querella de capítulos contra exjueza
    Chile

    Carlos Mora, abogado de Vivanco confirma que irán a la Suprema por fallo que acogió querella de capítulos contra exjueza

    El mensaje de Boric a menos de tres meses de dejar La Moneda: “Vamos a seguir viéndonos desde donde nos toque estar”

    “Es una buena señal para el país”: hijo de Kast aplaude idea de que Presidente electo habite en La Moneda

    El valor de las Cascadas de SQM va al alza, a un día de votación clave para su fusión
    Negocios

    El valor de las Cascadas de SQM va al alza, a un día de votación clave para su fusión

    Fundamenta ya ha vendido 60% de los departamentos de su proyecto Eco Egaña

    La CMF aprueba la fusión legal de Bice Vida y Vida Security

    Con un portal digital específico y ofertas especiales para smartphones: cómo Samsung refuerza su apoyo a las PYMES
    Tendencias

    Con un portal digital específico y ofertas especiales para smartphones: cómo Samsung refuerza su apoyo a las PYMES

    “No hay palabras”: los hijos de Michele y Rob Reiner hacen su primera declaración tras el asesinato

    El objeto interestelar 3I/ATLAS pasará muy cerca de la Tierra: cuándo y cómo verlo

    “Es un descaro”: La Serena y Limache fustigan la arremetida de Iquique y Unión Española para salvarse del descenso
    El Deportivo

    “Es un descaro”: La Serena y Limache fustigan la arremetida de Iquique y Unión Española para salvarse del descenso

    La UC de Daniel Garnero va con todo: los cruzados firman a Matías Palavecino y Jimmy Martínez como refuerzos para 2026

    ¿Brereton cambia de aires? El insospechado destino que se le atribuye al delantero de la Roja

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión
    Finde

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    Perrosky cierra el 2025 con nuevo single doble “Ámalo en llamas”
    Cultura y entretención

    Perrosky cierra el 2025 con nuevo single doble “Ámalo en llamas”

    El boxset de La Voz de los ’80 ahora disponible en CD

    Oona Chaplin, la villana de Avatar 3: “Para mí siempre es muy potente ir a Chile”

    Beijing respalda a Caracas ante el bloqueo petrolero definido por Trump
    Mundo

    Beijing respalda a Caracas ante el bloqueo petrolero definido por Trump

    UE: miles de agricultores protestan en Bruselas contra el acuerdo de libre comercio con Mercosur

    Irán condena las “amenazas” de Estados Unidos contra Venezuela tras el “bloqueo completo” anunciado por Trump

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad
    Paula

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad

    Hablemos de amor: el año escolar terminó y estoy exhausta

    Suplementos: encapsular el bienestar