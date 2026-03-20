Un ataque ruso en el este de Ucrania deja una mujer muerta y dos heridos, incluido un niño

Una mujer falleció la madrugada de este viernes y otras dos personas resultaron heridas, incluido un niño, en un bombardeo ruso que alcanzó viviendas particulares en la región de Zaporiyia, en el sudeste de Ucrania, según informaron las autoridades regionales.

“Una mujer de 30 años murió y un hombre de 48 años y un niño de 10 resultaron heridos”, anunció en redes sociales el gobernador de Zaporiyia, Ivan Fedorov, quien culpó de los hechos a dos ataques rusos perpetrados durante la noche y que destruyeron varios hogares.

El dirigente regional dio a conocer el balance de víctimas luego de haber avisado, horas antes, de las alertas por el vuelo de misiles en la región, en una noche en la que también se registró el impacto de un dron en la ciudad de Járkov, en el noreste del país.

El gobernador de esta última región homónima, Oleg Sinegubov, informó de lo ocurrido y señaló que “las ventanas fueron dañadas”, aunque no informó acerca de daños personales, apuntando que “aún no se ha recibido información sobre víctimas”.

El impacto, según confirmó un poco más tarde el alcalde de la capital regional, Igor Terejov, se produjó en un centro educativo del norte de la ciudad.