Un ciudadano estadounidense se cuenta entre los muertos tras el tiroteo en aguas de Cuba

Al menos un ciudadano estadounidense murió a tiros y otro resultó herido cuando funcionarios cubanos interceptaron una lancha rápida frente a sus costas el miércoles, afirmó este jueves un funcionario del Departamento de Estado de EE.UU.

Esto luego de que las autoridades cubanas hubieran afirmado que los diez involucrados eran cubanos residentes en Estados Unidos y que planeaban una infiltración con fines terroristas.

“Al menos dos personas” de las que iban a bordo de la lancha eran estadounidenses, declaró a Europa Press un portavoz de la diplomacia norteamericana. Este también indicó que “una tercera persona tenía un visado K-1”, destinado a ciudadanos extranjeros comprometidos con una persona de EE.UU.

El funcionario apuntó a que otros de los involucrados “podrían ser residentes permanentes legales” en el país norteamericano y también afirmó que el propietario del barco, registrado en Estados Unidos, “ha asegurado que un empleado lo había robado” .

Por su parte, el viceministro de Exteriores cubano, Carlos Fernández de Cossío, identificó este mismo jueves en un comunicado a los diez individuos.

📌 Statement by the Deputy Foreign Minister of the Republic of #Cuba 🇨🇺, Carlos Fernández de Cossío



🗣️ Cuba has the duty and responsibility to protect its territorial waters.



🔗https://t.co/HM0mg6jcsw pic.twitter.com/2BoN319PUY — Cancillería de Cuba (@CubaMINREX) February 27, 2026

Estos serían Cristian Ernesto Acosta Guevara, Conrado Galindo Serrior, José Manuel Rodríguez Castelló, Leordán Cruz Gomez, Amijail Sánchez González, Roberto Álvarez Ávila, Pavel Alling Peña, Michael Ortega Casanova, Ledián Padrón Guevara y Héctor Duani Cruz Correa, siendo los últimos cuatro los fallecidos.

Además, el número dos de la Cancillería precisó que Sanchez y Cruz, dos de los heridos, figuran en una lista, “compartida con Estados Unidos”, de personas buscadas por La Habana debido a “actos de terrorismo” .

En el documento, Fernández también afirma que la cartera diplomática solicitará a Washington información sobre los individuos a bordo de la embarcación que, según el texto, transportaba un gran arsenal compuesto por fusiles de asalto, cócteles molotov, equipos de asalto, chalecos antibalas, bayonetas, ropa de camuflaje y municiones de diverso calibre.

De la misma manera, el viceministro rechazó que se trate de “un acto aislado”, asegurando que Cuba “ha sido víctima de agresiones y de incontables actos terroristas desde hace más de 60 años”.

Sin embargo, señaló que, pese a las tensiones entre La Habana y Washington, “las autoridades del Gobierno estadounidense han mostrado disposición a cooperar en el esclarecimiento de estos lamentables hechos”.