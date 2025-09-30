Un fuerte terremoto de magnitud 6,9 sacude el centro de Filipinas

Vista de los daños provocados por un terremoto en Filipinas, en agosto de 2020. Foto: Archivo

Un fuerte terremoto de magnitud 6,9 en la escala Richter ha sacudido este martes la región de Bisayas Centrales, en el centro de Filipinas, con un hipocentro situado a tan solo 10 kilómetros de la superficie.

El Instituto de Vulcanología y Sismología de Filipinas (Phivolcs) ha indicado que se trata de un terremoto de intensidad alta -especialmente en las zonas de San Fernando y Cebú- que ha sido registrado sobre las 22.00 (hora local) y cuyo origen es tectónico.

Así, ha apuntado a que se esperan réplicas durante las próximas horas y ha pedido a la población “permanecer alerta”, también ante “inconvenientes de menor gravedad”.

Numerosos residentes han tenido que evacuar sus viviendas en la ciudad de Iloílo, en Panay, ante posibles derrumbes, mientras las autoridades aventuran daños estructurales en varios puntos del país.

El epicentro del sismo se encuentra en el mar, entre las islas de Cebú y Leyte, por lo que es posible que se genere un tsunami que afecte al archipiélago. En este sentido, se ha solicitado a la población “estar alerta ante olas de tamaño inusual”, según informaciones de la cadena de televisión ABS-CBN.

En este sentido, las autoridades han instado a mantenerse “lejos de la playa y zonas costeras” hasta que pase la alerta. Aquellos que residan en estas áreas deberán trasladarse temporalmente a zonas de mayor altitud para garantizar su seguridad.