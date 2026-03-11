Un proyectil daña un buque de contenedores en el estrecho de Ormuz

Qué es dónde está y por qué es importante el Estrecho de Ormuz

Las autoridades marítimas de Reino Unido han alertado este miércoles de que un proyectil ha causado daños en un buque de contenedores en el estrecho de Ormuz, a unas 25 millas náuticas al noroeste de la ciudad emiratí de Ras al Jaima, sin atribuir el ataque a ningún país.

El Centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), ha notificado “un incidente” a 25 millas náuticas (46,3 kilómetros) al noroeste de Ras al Jaima, en Emiratos Árabes Unidos, después de que “el capitán de un buque portacontenedores haya informado que el buque ha sufrido daños por un supuesto proyectil desconocido”, según el documento difundido por el organismo.

Por ahora, “se desconoce la magnitud de los daños, pero la tripulación los está investigando”, si bien “el capitán también informa que todos los tripulantes se encuentran a salvo”, ha indicado el UKMTO.

En este contexto, el Centro de Operaciones británico “recomienda a los buques que naveguen con precaución y que informen de cualquier actividad sospechosa a la UKMTO mientras las autoridades continúan investigando el incidente”.

Este suceso ocurre en medio de la escalada bélica en la región derivada de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán y las represalias de éste ante los ataques. Las hostilidades han afectado también al tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, por el que circula aproximadamente una cuarta parte del comercio marítimo mundial de petróleo y volúmenes significativos de gas natural licuado y fertilizantes.

En la víspera, la Guardia Revolucionaria iraní prometió que dejaría paso libre a los buques de “cualquier país árabe o europeo que expulse a los embajadores israelíes y estadounidenses de su territorio”, mientras que el secretario del Consejo de Seguridad Nacional iraní, Alí Lariyani, advirtió de que “es poco probable que se logre algún tipo de seguridad en el Estrecho de Ormuz”.