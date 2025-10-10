“Un recordatorio de lo que aún falta”: el mensaje de María Corina Machado a Venezuela tras su Premio Nobel de la Paz

Como “un recordatorio de lo que aún falta”, calificó la líder opositora venezolana María Corina Machado el Premio Nobel de la Paz que le fue concedido este viernes.

En una declaración que firma desde Caracas y que dio a conocer en inglés y español en sus redes sociales, la galardonada manifestó su “profunda gratitud” por el reconocimiento del Comité Nobel Noruego.

Machado expresó que recibía el premio “en nombre del pueblo de Venezuela, que ha luchado por su libertad con admirable coraje, dignidad, inteligencia y amor”.

“Este premio es un impulso único que inyecta energía y confianza en los venezolanos, dentro y fuera del país, para completar nuestra tarea. Este inmenso respaldo demuestra que la comunidad democrática mundial entiende y comparte nuestra lucha. Es un firme llamado para que la transición a la democracia en Venezuela se concrete de inmediato, tal como lo exigimos contundentemente en la victoria electoral del 28 de julio”, manifestó la ingeniera industrial de 58 años.

En la elección de julio de 2024, Machado lideró el comando de Edmundo González Urrutia, candidato presidencial que terminó saliendo del país, luego que el Consejo Nacional Electoral(CNE) -controlado por el oficialismo- adjudicó el triunfo al gobernante Nicolás Maduro. Desde esa fecha, el paradero de Machado se mantiene bajo reserva, por razones de seguridad, según han señalado desde su entorno.

El texto publicado en las redes de la líder de la oposición venezolana finaliza con un mensaje de María Corina Machado a sus compatriotas.

“A cada venezolano: este premio es tuyo. Es un reconocimiento a lo que hemos logrado juntos y un recordatorio de lo que aún falta. Ahora avanzamos con aún más fuerza, confianza y fe inquebrantable, porque vamos de la mano de Dios, hasta el final”, cerró.