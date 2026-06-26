Una avioneta se estrella contra el edificio más alto de Beijing
El rascacielos es la sede del Grupo Citic, uno de los mayores conglomerados financieros estatales de China.
Una avioneta pareció haber chocado contra el edificio más alto de Beijing, la capital china, el viernes por la tarde, en un impactante incidente ocurrido en una de las ciudades más fortificadas del mundo.
Imágenes impactantes publicadas en las redes sociales mostraban escombros cayendo de la Torre CITIC -de 109 pisos y también conocida como China Zun-, así como la sección de cola de un avión y ventanas de automóviles rotas en tierra.
Las imágenes en línea que mostraban el código de matrícula de la aeronave parecían apuntar a un avión deportivo ligero de fabricación nacional -un Sunward SA 60L Aurora- propiedad de una empresa local de aviación general.
Datos de vuelo no verificados de Flightradar24 publicados en línea parecían mostrar una trayectoria de vuelo con una desviación considerable de la aeronave.
El rascacielos es la sede del Grupo Citic, uno de los mayores conglomerados financieros estatales de China.
La emblemática torre se completó en 2018 y puede verse desde toda la ciudad. Se encuentra frente a otro conocido hito arquitectónico de Beijing: la sede de la Televisión Central de China, donde el viernes por la noche había cerca de 20 patrullas policiales estacionadas.
Desde el 1 de mayo, la capital china ha quedado prácticamente libre de drones en virtud de una nueva y exhaustiva normativa. A los residentes no se les permite comprar, arrendar ni volar drones sin autorización gubernamental dentro de la extensa jurisdicción de la ciudad.
Lo Último
Lo más leído
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.