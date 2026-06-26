Una avioneta se estrella contra el edificio más alto de Beijing

La avioneta chocó contra la Torre CITIC (China Zun) y se desintegró al impactar. Foto: X

Una avioneta pareció haber chocado contra el edificio más alto de Beijing, la capital china, el viernes por la tarde, en un impactante incidente ocurrido en una de las ciudades más fortificadas del mundo.

Imágenes impactantes publicadas en las redes sociales mostraban escombros cayendo de la Torre CITIC -de 109 pisos y también conocida como China Zun-, así como la sección de cola de un avión y ventanas de automóviles rotas en tierra.

Las imágenes en línea que mostraban el código de matrícula de la aeronave parecían apuntar a un avión deportivo ligero de fabricación nacional -un Sunward SA 60L Aurora- propiedad de una empresa local de aviación general.

WATCH: A small plane slammed into Beijing's tallest skyscraper.



The Sunward SA60L Aurora (reg. B-12PP), operated by Shuangyue General Aviation Beijing, struck the CITIC Tower (China Zun), disintegrating on impact — debris and small fires fell near the building's east entrance.… pic.twitter.com/WrXUeVNWNf — Clash Report (@clashreport) June 26, 2026

Datos de vuelo no verificados de Flightradar24 publicados en línea parecían mostrar una trayectoria de vuelo con una desviación considerable de la aeronave.

El rascacielos es la sede del Grupo Citic, uno de los mayores conglomerados financieros estatales de China.

La emblemática torre se completó en 2018 y puede verse desde toda la ciudad. Se encuentra frente a otro conocido hito arquitectónico de Beijing: la sede de la Televisión Central de China, donde el viernes por la noche había cerca de 20 patrullas policiales estacionadas.

Footage shows a plane striking CITIC Tower in Beijing, the city's tallest building, sending debris onto the streets. pic.twitter.com/CWnHkmklfF — Open Source Intel (@Osint613) June 26, 2026

Desde el 1 de mayo, la capital china ha quedado prácticamente libre de drones en virtud de una nueva y exhaustiva normativa. A los residentes no se les permite comprar, arrendar ni volar drones sin autorización gubernamental dentro de la extensa jurisdicción de la ciudad.