SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Una avioneta se estrella contra el edificio más alto de Beijing

    El rascacielos es la sede del Grupo Citic, uno de los mayores conglomerados financieros estatales de China.

    Por 
    Fernando Fuentes, desde Beijing
    La avioneta chocó contra la Torre CITIC (China Zun) y se desintegró al impactar. Foto: X

    Una avioneta pareció haber chocado contra el edificio más alto de Beijing, la capital china, el viernes por la tarde, en un impactante incidente ocurrido en una de las ciudades más fortificadas del mundo.

    Imágenes impactantes publicadas en las redes sociales mostraban escombros cayendo de la Torre CITIC -de 109 pisos y también conocida como China Zun-, así como la sección de cola de un avión y ventanas de automóviles rotas en tierra.

    Las imágenes en línea que mostraban el código de matrícula de la aeronave parecían apuntar a un avión deportivo ligero de fabricación nacional -un Sunward SA 60L Aurora- propiedad de una empresa local de aviación general.

    Datos de vuelo no verificados de Flightradar24 publicados en línea parecían mostrar una trayectoria de vuelo con una desviación considerable de la aeronave.

    El rascacielos es la sede del Grupo Citic, uno de los mayores conglomerados financieros estatales de China.

    La emblemática torre se completó en 2018 y puede verse desde toda la ciudad. Se encuentra frente a otro conocido hito arquitectónico de Beijing: la sede de la Televisión Central de China, donde el viernes por la noche había cerca de 20 patrullas policiales estacionadas.

    Desde el 1 de mayo, la capital china ha quedado prácticamente libre de drones en virtud de una nueva y exhaustiva normativa. A los residentes no se les permite comprar, arrendar ni volar drones sin autorización gubernamental dentro de la extensa jurisdicción de la ciudad.

    Más sobre:BeijingChinaAvionetaTorre CITICChina ZunMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Asesorías fantasmas y caja pagadora”: Fiscalía presenta acusación contra el senador Calisto en caso por fraude al Fisco

    158 detenidos deja operativo policial preventivo en la Región Metropolitana y de Valparaíso

    Patricio Zapata plantea que si AC contra Nicolás Grau prospera podría reiniciar “el ciclo bastante vicioso de acusaciones”

    Volkswagen planea eliminar 100.000 empleos en el mundo y cerrar cuatro plantas en Alemania: acciones caen a menor nivel en 16 años

    Senador Araya tras aprobación de la idea de legislar de la megarreforma: “La oposición no tuvo la capacidad de poder actuar en conjunto”

    Precio del petróleo vuelve a situarse en los niveles previos a la guerra y el barril rompe los US$ 70

    Lo más leído

    1.
    Minuto a minuto: doble terremoto sacude a Venezuela

    Minuto a minuto: doble terremoto sacude a Venezuela

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Cabo Verde vs. Arabia Saudita en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Cabo Verde vs. Arabia Saudita en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Senegal vs. Irak en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Senegal vs. Irak en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Noruega vs. Francia en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Noruega vs. Francia en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Uruguay vs. España en TV y streaming
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Uruguay vs. España en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Cabo Verde vs. Arabia Saudita en TV y streaming

    “Asesorías fantasmas y caja pagadora”: Fiscalía presenta acusación contra el senador Calisto en caso por fraude al Fisco

    Volkswagen planea eliminar 100.000 empleos en el mundo y cerrar cuatro plantas en Alemania: acciones caen a menor nivel en 16 años
    Negocios

    Volkswagen planea eliminar 100.000 empleos en el mundo y cerrar cuatro plantas en Alemania: acciones caen a menor nivel en 16 años

    Precio del petróleo vuelve a situarse en los niveles previos a la guerra y el barril rompe los US$ 70

    Histórico ejecutivo de Mercado Libre deja la compañía tras 12 años en ella

    Soy odontólogo y así es cómo puedes mantener tus dientes fuertes
    Tendencias

    Soy odontólogo y así es cómo puedes mantener tus dientes fuertes

    El hábito que “rejuvenece” funcionalmente al cerebro, según una investigación

    Heladas en Santiago: cuándo se intensifican las temperaturas invernales en la Región Metropolitana

    Contra un reciente campeón sobre pasto: el complejo debut que tendrá Alejandro Tabilo en Wimbledon
    El Deportivo

    Contra un reciente campeón sobre pasto: el complejo debut que tendrá Alejandro Tabilo en Wimbledon

    Dejó a su familia en Pucón y cumplió su sueño con 16 años: quién es Felipe Raipán, el héroe de Colo Colo en Copa Chile

    “Se están cagando en el laburo nuestro”: la furia de O’Higgins contra el arbitraje ante Colo Colo en la Copa Chile

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?
    Tecnología

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Cómo es la serie HONOR 600 que llega a Chile: con IA avanzada, cámara nocturna de 200MP y batería de 7000mAh

    Con IA avanzada y fotografía de retrato profesional: confirman la llegada de HONOR 600 Series a Chile

    “Wannabe”, la historia tras la canción que convirtió a las Spice Girls en un fenómeno global hace 3 décadas
    Cultura y entretención

    “Wannabe”, la historia tras la canción que convirtió a las Spice Girls en un fenómeno global hace 3 décadas

    Gilsons llega a Chile: “No hacemos música religiosa ni tenemos esa pretensión”

    Supergirl: cómo es el aterrizaje de la caótica prima de Superman en los cines

    Una avioneta se estrella contra el edificio más alto de Beijing
    Mundo

    Una avioneta se estrella contra el edificio más alto de Beijing

    Bukele confirma que llegaron a Venezuela tres de los seis aviones de ayuda humanitaria ante los terremotos

    Delcy Rodríguez da las gracias a Musk por dar acceso gratuito a Starlink tras los terremotos en Venezuela

    Escuelas que protegen: cuando la confianza se convierte en una estrategia de prevención
    Paula

    Escuelas que protegen: cuando la confianza se convierte en una estrategia de prevención

    Mi mascota y yo: nos volvimos a poner de pie juntas

    Tallos de betarraga en escabeche