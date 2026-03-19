Unicef anuncia el envío de ayuda para 226.000 personas en Irán a petición del Ministerio de Salud

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) anunció este miércoles el envío de suministros médicos de emergencia destinado a ayudar a 226.000 personas en Irán en respuesta a una petición del Ministerio de Salud del país centroasiático, sumido en la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel.

“En respuesta a las solicitudes del Ministerio de Salud de Irán, Unicef está enviando suministros médicos de emergencia -como unidades móviles de salud, carpas para atención básica y kits de emergencia- para restablecer servicios esenciales para unas 226.000 personas” , informó el organismo en un comunicado.

En este además detalló que esta ayuda incluye “vacunas, materiales de atención médica básica y servicios de salud mental para niños, niñas, adolescentes y sus familias”.

Niñas víctimas de ataques a Irán. Foto: Archivo.

Al respecto, la agencia indicó que “está ampliando la atención psicológica a través de organizaciones locales” y que también está trabajando con la Organización Estatal de Bienestar tanto “para ayudar a los niños y niñas que han quedado sin familiares o cuidadores” como para “fortalecer su protección en las zonas a las que se puede acceder”.

Paralelamente, el Fondo para la Infancia mostró su disposición para enviar “suministros de agua e higiene cuando sea necesario”, mientras colabora con las autoridades para evaluar las consecuencias de la guerra sobre el acceso al agua potable y al saneamiento.

“Unicef mantiene su apoyo a las personas más vulnerables, incluidos los niños y niñas refugiados afganos que viven en Irán, y reforzará su respuesta humanitaria conforme lo exija la situación” , subrayó la organización.

En su texto también señaló que el cierre de escuelas derivado del conflicto “ha afectado a 17 millones” de pequeños, y “al menos 120 centros educativos y 152 instalaciones médicas han sido dañados”.

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado desde su inicio el 28 de febrero “al menos 204 niños y niñas” muertos y “otros 1.275” heridos, “de los cuales 45 tienen menos de dos años”, según indicó el Fondo, precisando que “muchas” de las personas desplazadas a nivel interno, cifradas en “alrededor de un millón”, son menores.

Por su parte, Teherán confirmó en su último balance más de 1.200 muertos por la operación militar de Washington y Jerusalén, si bien la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran (HRA), con sede en EE.UU., elevó el domingo a más de 3.000 los fallecidos, en su mayoría civiles.