    Mundo

    Uruguay declara la emergencia sanitaria nacional por gripe aviar de “alta patogenicidad”

    El virus fue encontrado en tres departamentos de la costa, ubicados entre la capital Montevideo y Brasil.

    Por 
    Rodrigo Gómez S.
     
    Europa Press
    El gobierno ordenó una serie de medidas en el manejo de las aves de traspatio.

    El gobierno de Uruguay, declaró este martes la emergencia sanitaria nacional tras haber detectado casos de gripe aviar de “alta patogenicidad” en especies silvestres en los departamentos de Maldonado, Rocha y Canelones, que ocupan la línea de costa uruguaya entre su capital, Montevideo y Brasil.

    La información fue dada a conocer mediante un comunicado del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que señala que través de la Dirección General de Servicios Ganaderos (DGSG), “ha resuelto declarar la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional ante el hallazgo de influenza aviar de alta patogenicidad H5 en especies silvestres en los departamentos de Maldonado, Rocha y Canelones”.

    El mismo precisó que la determinación se basa en un informe técnico de la División de Sanidad Animal.

    En virtud de la emergencia sanitaria, la cartera dispuso “restringir todos los movimientos dentro del territorio nacional” de aves de traspatio -criadas de manera doméstica, principalmente para autoconsumo- y que no estén controladas por el Sistema de Monitoreo Avícola.

    Asimismo, la medida obliga a que las aves que generalmente son de traspatio y las criadas al aire libre sean “alojadas en instalaciones cerradas techadas”.

    También suspende ferias, exposiciones y eventos vinculados a la especie aviar, como medida preventiva “para reducir el riesgo de diseminación del virus en el territorio nacional”.

    El ministerio, además, aprovechó la difusión de la declaración de emergencia sanitaria para recordar a los productores y a la población en general “la importancia de extremar las medidas de bioseguridad, evitar el contacto con aves enfermas o muertas y notificar cualquier sospecha a los canales oficiales, a fin de contribuir a la prevención y control de la enfermedad”.

    De hecho, ahondó en ese sentido, con otro comunicado difundido en redes sociales, en que, si bien recordó que “esta enfermedad no se transmite por el consumo de carne de ave ni de huevos”, recomendó a los productores avícolas que tomen medidas como “evitar el ingreso de personas” en sus instalaciones, además de desinfectar rigurosamente materiales de trabajo, instalaciones y vehículos, mantener una limpieza rigurosa del calzado y usar ropa exclusiva para trabajar con las aves, entre otras medidas.

    Al hilo, la cartera pidió a los profesionales de este ámbito que, ante cualquier sospecha, no manipulen ni trasladen aves afectadas, que usen protección personal como mascarillas, guantes o gafas y que contacten “de inmediato” con las oficinas del Ministerio de su zona para informarles de la situación en sus instalaciones.

