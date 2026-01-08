SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Varios republicanos se unen a los demócratas en el Senado para limitar la fuerza militar de Trump en Venezuela

    Se espera que la próxima semana se vote la resolución, pero deberá superar un proceso de enmiendas y no se garantiza que la resolución final obtenga el apoyo necesario.

    Por 
    Europa Press
    Molly Riley

    Varios senadores republicanos han votado este jueves con los demócratas para impulsar una resolución bipartidista que, de aprobarse, impediría que el presidente estadounidense, Donald Trump, utilice la fuerza militar contra Venezuela, días después de su ataque contra el país latinoamericano, que se saldó con un centenar de muertos y la captura de su jefe de Estado, Nicolás Maduro.

    Un total de cinco republicanos han votado en este sentido: Rand Paul, co-patrocinador de la medida; Lisa Murkowski, Susan Collins, Josh Hawley y Todd Young. Junto a los demócratas, se han mostrado alarmados de que Trump despliegue “fuerzas sobre el terreno” en Venezuela, opción que el mandatario no ha llegado a descartar públicamente.

    Se espera que la próxima semana se vote la resolución, pero deberá superar un proceso de enmiendas y no se garantiza que la resolución final obtenga el apoyo necesario. También tendría que recibir ‘luz verde’ de la Cámara de Representantes y se enfrentaría a un eventual veto por parte del presidente del país.

    Aun así, esta votación sobre bloquear el uso de la fuerza militar “dentro o contra Venezuela” sin autorización del Congreso es una victoria simbólica para los legisladores que han afeado las amenazas de Trump en este sentido, según ha informado el diario estadounidense ‘The Hill’.

    Tras ello, el propio Trump ha cargado contra los senadores de su partido que han votado a favor de la medida y ha considerado que ninguno de ellos “deberían volver a ser elegidos”, tal y como ha escrito en su perfil de la red social Truth Social.

    “Los republicanos deberían avergonzarse de los senadores que acaban de votar con los demócratas para intentar quitarnos el poder de luchar y defender a Estados Unidos. Esta votación obstaculiza enormemente la autodefensa y la seguridad nacional, impidiendo el ejercicio de la autoridad del presidente como comandante en jefe”, ha dicho.

    Sin embargo, el mandatario ha asegurado que, “en cualquier caso, y a pesar de su ‘estupidez’, la resolución de poderes de guerra -nombre oficial del documento- es inconstitucional y viola” la Constitución.

