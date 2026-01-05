“Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes”: Delcy Rodríguez es investida como presidenta encargada de Venezuela

Delcy Rodríguez fue investida como presidenta encargada de Venezuela, tras el juramento realizado en el Palacio Legislativo de Caracas.

La otrora vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, fue investida durante esta tarde para convertirse en la presidenta encargada del país caribeño, luego de que este fin de semana, Estados Unidos capturara al líder del régimen, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores.

Quien también ejerció como ministra de Hidrocarburos de Venezuela, juró ante el presidente de la Asamblea Nacional -y también su hermano- Jorge Rodríguez, con lo que se concreta su asunción como jefa de Estado, ante la ausencia de Maduro.

En medio de su investidura en el Palacio Legislativo de Caracas, la abogada que habría negociado con Estados Unidos la salida de Maduro, señaló que “vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos de Norteamérica, el presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente, la primera dama de este país”.

“Vengo con dolor, pero debo decir, que vengo también con honor a jurar en nombre de todos los venezolanos, por nuestro padre Simón Bolívar (...)”, agregó.

Asimismo, remarcó que asume el nuevo cargo “como vicepresidenta ejecutiva del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros”.

Así, durante la ceremonia, también juró “por el pueblo de Venezuela a no descansar ni un minuto para garantizar la paz de la República, la tranquilidad espiritual de nuestro pueblo, la tranquilidad económica y social de nuestro pueblo”.

También juró por el cursor del régimen, Hugo Chávez; además de mencionar a su familia.

“(...) por nuestros hermanos que nos acompañan y deben sumarse como un solo pueblo, desde todos los sectores políticos, sociales, económicos, que juremos como un solo país, para sacar adelante a Venezuela, en estas horas terribles de amenaza contra la estabilidad y la paz de la nación, juro”, concluyó Rodríguez, con lo que se dio paso a su investidura por parte de Jorge Rodríguez, quien la felicitó por convertirse en la presidenta encargada del país.