Wendy Brown, filósofa: “La izquierda ha estado en una posición reactiva, a la defensiva, durante mucho tiempo”

Es una de las más destacadas intelectuales públicas y teóricas políticas actuales. La mirada de la norteamericana Wendy Brown sobre el futuro -de la democracia, del planeta, del progresismo- marca pauta en el pensamiento contemporáneo. Es profesora del Instituto de Estudio Avanzado de Princeton y profesora emérita de Ciencias Políticas en la Universidad de California, Berkeley, donde vive con su pareja, la filósofa Judith Butler, y su hijo. Autora y coautora de una docena de libros, muy citados, su obra ha sido traducida a más de veinte idiomas. Su último libro, Tiempos nihilistas, pensando con Max Weber, se publicó en 2023. Vía Zoom, desde su oficina, conversó con La Tercera.

Su libro fue publicado en 2023. Tres años después, ¿el mundo está más nihilista que nunca quizás?

Creo que el nihilismo se está intensificando y se está volviendo más evidente para el observador común. En el sentido de que alguien como Trump simplemente dice que no hay reglas ni ninguna moral que deba obedecer, simplemente se remite a su propia moral, pero en realidad se refiere a sus propios intereses de poder. Creo que es tan obvio en su deseo de poder, su narcisismo puro, la falta de valores sustanciales, la organización de sus predilecciones personales o sus ambiciones políticas, y todas esas son características del nihilismo. Lo que aprendimos de los grandes teóricos del nihilismo del siglo XIX y principios del XX, Nietzsche, Weber, Dostoievski, Tolstói y otros de esa tradición, es que el nihilismo no es solo la ausencia de valores morales, o la creencia de que la vida no tiene sentido. En realidad, es toda una condición histórica donde, como dice Nietzsche, el valor de los valores se ha erosionado. Y lo que quiere decir con esto es que, una vez que se produce el auge de la ciencia y el derrocamiento de la autoridad de la religión con la Ilustración, viene un orden que surge después del período en el que el valor se consolidó y organizó teológica y religiosamente. Y hay un largo período, pensó Nietzsche, en el que aún no habíamos llegado al reconocimiento de que los seres humanos necesitan decidir sobre sus valores, establecer ciertos valores y vivir según ellos, luchar políticamente, debatir, reconocer su carácter discutible, pero nada es más importante que los sistemas de valores para organizar la decencia, la justicia y la buena conducta en la vida cotidiana, así como en la política. Así que lo que vemos ahora es la culminación de ese período nihilista en el que, por un lado, hay un repliegue hacia los valores religiosos, pero estos se utilizan mayormente de forma trivial o para promocionarlos. Y, por otro lado, la absoluta falta de valores que satura la esfera política, especialmente en la derecha, pero no solo en ella.

En el diario El País usted dijo que la izquierda tiene que hacer algo más que reaccionar ante la derecha, o quejarse de Trump. ¿En qué piensa concretamente?

En la izquierda necesitamos una visión integral, una visión realista de cómo organizar la economía y la sociedad, de una manera convincente para quienes se sienten abandonados, descartados, frustrados en sus propias ambiciones, en sus esperanzas de futuro o las de sus hijos. Y necesitamos una visión realista, práctica y a la vez radical de otra forma de vida. Tiene que ser ecológica: debemos abordar la enorme crisis planetaria. Tiene que estar en el nivel de la economía política: debemos abordar un mundo que, en este momento, está básicamente en manos de los financieros. Y tiene que estar en el nivel, quiero sugerir, de lo reparador.

¿Qué quiere decir?

Es un nivel en el que reconocemos los daños que se han hecho ​​a la vida humana y no humana en el pasado, e intentamos no solo compensarlos, sino construir un futuro donde dichos daños sean limitados, contenidos o mitigados. Y me refiero a todo, desde comunidades destruidas hasta hábitats destruidos para la vida no humana. Por lo tanto, debe haber una orientación reparadora, además de una economía política y una ecología política. No es tan difícil, creo, construir tal visión. Pero la izquierda ha estado en una posición reactiva, a la defensiva, durante mucho tiempo. Y una de las raras excepciones a esto en mi país recientemente fueron las elecciones a la alcaldía de Nueva York (Zohran Mamdani). La gente se entusiasmó mucho (con su elección) porque realmente tenía una visión. No era completa; él dirige una ciudad. Pero era una visión que básicamente decía que la ciudad debía ser asequible y vivible para quienes la habitaban y trabajaban en ella. Y eso implicaba un amplio conjunto de reivindicaciones, todo desde la vivienda y el transporte hasta el cuidado de los hijos y la alimentación. Así que ese tipo de cosas tiene que ser cada vez más parte de una orientación de izquierda. Tenemos que empezar a ignorar a la derecha y a reclutar de entre sus bases.

¿Qué pasa con la izquierda y las principales preocupaciones de las personas? Al menos en Chile, la seguridad, la delincuencia y la migración, no se percibe, o no parece haber, una agenda fuerte en eso.

La izquierda necesita enfrentar el problema migratorio directamente, articulando hasta qué punto los migrantes no son el problema. El problema reside en las economías que no sustentan a las personas ni siquiera cuando trabajan una jornada completa. No pueden costear la vivienda, la educación de sus hijos, la alimentación básica, etc. Y de todo esto se culpa a los migrantes: que los migrantes que los desplazan, que los migrantes que los invaden, que mi barrio ya no es como antes, etc. Sé que parece que la derecha ha ganado en ese tema, pero no es tan difícil recentrar la atención en la posibilidad de tener oportunidades y un futuro.

Zohran Mamdani, alcalde demócrata de Nueva York. MICHAEL M. SANTIAGO

¿Qué pasa con el crimen?

La delincuencia es otro asunto. Creo que la izquierda debería asumirlo en lugar de actuar como si dijera: “Ah, eso siempre es un problema de derecha”. Nadie quiere la delincuencia organizada en sus vidas ni en sus barrios, excepto los propios delincuentes. Y para que esto forme parte de una agenda de izquierda, nos centraremos en hacer que nuestros barrios sean seguros, habitables, asequibles, agradables y verdes, y lugares donde personas de todo tipo puedan reunirse en la alegría de vivir juntos. Eso es lo que la izquierda ofrece. Lo que los políticos de derecha han logrado con mucho éxito es fusionar en la mente de la gente la imagen del delincuente y la del migrante. Y es necesario separarlas.

El fenómeno global del auge de la derecha radical también se considera una reacción contra el avance de los derechos de las mujeres y los derechos LGBTQ. ¿Lo ve usted así también?

Creo que debemos abordar las formas en que el antifeminismo se ha conectado con la sensación de muchas personas de que sus familias están fragmentadas o rotas. Que sus conexiones con sus hijos o las perspectivas para ellos son limitadas. Que sus vecindarios ya no son propicios para criar familias de forma cómoda y segura. Y el feminismo, especialmente el antifeminismo, se está utilizando como un medio para “curar” la herida, quiero sugerir, de quienes experimentan familias rotas. Y no me refiero solo al divorcio, sino a familias destrozadas por todo tipo de cosas: drogas, depresión y toda una gama de problemas. Y entonces, de nuevo: si la izquierda puede abordar cuestiones de bienestar y prosperar, ese antifeminismo pierde parte de su fuerza. Creo que lo mismo ocurre, hasta cierto punto, con las cuestiones LGBTQ+.

¿En qué sentido?

La forma en que la derecha ha movilizado estos temas es diciendo: todo iba bien en tu mundo hasta que las feministas y las activistas queer te atacaron. Pero, de hecho, no todo iba bien en su mundo. Y el grado en que sus mundos se han desmoronado tiene mucho más que ver con los estragos del capitalismo neoliberal que con el feminismo y las familias LGBTQ+. Pero la izquierda puede abordar esto. Y Mamdani, nos quedaremos con él un segundo, es un bello ejemplo. No centró su campaña en el feminismo, ni en las cuestiones LGBTQ+, ni en ninguna otra cuestión de identidad. Pero dejó absolutamente claro que todos pertenecían a Nueva York, que nadie debía ser excluido. Y, por así decirlo, bajó el tono de todos estos problemas de la guerra cultural que la derecha ha logrado movilizar con tanto éxito. Aunque, reitero, estos son principalmente chivos expiatorios. Individuos, programas, causas y movimientos sociales que no tienen nada que ver con el desmoronamiento de las vidas de las personas ni con el fracaso de las familias.

El feminismo es muy criticado por estos grupos, que dicen que es elitista y que no se preocupa por las mujeres más pobres. ¿Debiera repensarse la agenda feminista?

Es un problema muy antiguo para el feminismo. Ha existido desde los inicios de los movimientos feministas. Y la cuestión del llamado feminismo burgués versus el feminismo de la clase trabajadora o el feminismo popular es una versión de ese antiguo problema. Otra versión, que se configuró en Norteamérica, fue la del feminismo blanco versus el feminismo para todo tipo de personas. (Pero) deberíamos poder hacer ambas cosas a la vez. Deberíamos poder defender, por ejemplo, la paridad electoral -exactamente como lo han hecho ustedes- y, al mismo tiempo, establecer conexiones entre eso y la mejora de las condiciones de las mujeres de todas las clases y razas. Que más mujeres en política significarán más mujeres que defiendan la importancia de las libertades reproductivas, contra la violencia doméstica y el feminicidio, más temas relacionados con la justicia e inclusión de género en la política y las políticas públicas. Y eso no es poca cosa. La otra forma de establecer esa conexión, por supuesto, es que las mujeres que se postulan a cargos políticos se conecten con las movilizaciones sociales y políticas desde abajo. Y en ningún otro lugar esto sucede más que en Latinoamérica, así que no necesito enseñárselos.

Como dijo Mark Carney en el discurso de Davos, es importante ver la realidad actual tal como es. ¿Estamos en un cambio de era?

El discurso de Mark Carney fue notable por muchas razones, especialmente porque representó una versión diferente de Mark Carney a la que habíamos visto antes. Realmente encontró su fuerza y ​​articuló de manera espléndida la importancia de decir no a los agresores políticos, a las potencias hegemónicas en decadencia y a otras cosas a las que hay que decir no. Y también articuló la idea de una ruptura, una transformación drástica. Ahora bien, creo que es posible, por un lado, reconocer que estos tiempos particulares son aterradores, dramáticos; que la velocidad con la que se ha desmoronado el viejo orden mundial, la velocidad con la que se desintegran las democracias liberales, deja atónitos a los observadores y expertos. Así que creo que deberíamos registrar algo sobre estos tiempos. Creo que también es muy fácil convertir eso en la sensación de que estamos en el fin del mundo, que todo se está desintegrando y que nada se está construyendo. Mi propia réplica a esto último es que, si bien la derecha ha descubierto su capacidad para ejercer un poder ilegal y un poder bruto, tanto dentro como entre los estados nacionales, creo que debemos recordar que la izquierda también lleva tiempo desarrollando alternativas, sobre la democracia liberal y la delimitación del capitalismo. Y necesitamos descubrir nuestra propia capacidad para tener el poder y hacerlo.

Quién es Mark Carney, el reconocido economista que reemplazará a Justin Trudeau como primer ministro de Canadá.

¿Qué quiere decir con eso?

Una de las cosas que la derecha ha demostrado en la última década es la capacidad de usar el Estado a su antojo para perseguir sus intereses, sin importar la ley, la moral ni las consecuencias. Y la izquierda también puede hacerlo. Esperaría que fuera más responsable, pero no necesita ser más contenida. Por eso, creo que debemos aprovechar la movilización, la educación y la articulación de conexiones que hemos mantenido desde siempre y que ahora nos interesan directamente, y ser capaces de usar el poder.

Pero como hablamos al comienzo, las normas son muy importantes. Si se legitima el romper las normas, ¿no es lo mismo?

No me refiero solo a querer romper las normas. Pero sí creo que hemos visto a más de un liberal de izquierdas que simplemente ha malgastado su poder adhiriéndose al procedimentalismo liberal, a los detalles, y a cosas que en realidad podemos dejar de lado sin romper nada. La derecha nos ha demostrado que el Estado puede utilizarse para desarrollar una agenda muy poderosa en muy poco tiempo. Y creo que nosotros también podemos hacerlo sin lo que llamas romper las normas; es cuestión de utilizar realmente el poder del Estado. En cierta medida, (esto) se vio en España en los últimos años, la transformación radical del dramático aumento del salario mínimo. Todo el mundo decía que iba a hundir la economía. Y no fue así. Cosas como esa pueden marcar una gran diferencia a la hora de construir una coalición de izquierda y también a la hora de construir la sensación de lo que es posible.