Xavier Abu Eid, politólogo chileno-palestino: “Israel está haciendo en Gaza lo que la comunidad internacional le ha permitido hacer por décadas y en la más completa impunidad”

Xavier Abu Eid es un politólogo chileno-palestino que vive actualmente en Cisjordania. Experto en el área de comunicaciones, fue asesor del fallecido secretario general de la Organización de Liberación Palestina (OLP) Saeb Erekat. En conversación con La Tercera analiza la actual situación en Palestina e Israel.

¿Podrías describir cómo es la situación actualmente en Cisjordania, en lugares como Hebrón, desde el sábado?

La situación en Palestina es de ocupación a nivel diario. No solo desde el sábado, sobre todo en Cisjordania. Considerando que Israel es un país que nunca en su historia ha respetado ninguna de sus obligaciones bajo el derecho internacional y las resoluciones de Naciones Unidas. En este caso en particular, este gobierno es el más extremista y los colonos son parte del gobierno, no son una cosa separada. Por ende, la situación en Cisjordania ha sido bastante peor durante todo el año. Acá estamos hablando de que prácticamente 300 palestinos han sido asesinados este año por Israel, entre los que se incluyen colonos y soldados. No existe ninguna clase de justicia para los palestinos. El mejor ejemplo es el caso de la periodista Shireen Abu Akleh. Las demoliciones continúan a diario. Tenemos palestinos muertos a diario, tenemos detenciones a diario y sobre todo lo que han sido las provocaciones por parte de los colonos que son protegidos por las fuerzas de ocupación. En Jerusalén, tanto contra la mezquita Al-Aqsa como contra también la población cristiana, digamos que es una cosa que se ha sabido bastante. Entonces todo el contexto es bastante negativo; pero esto data desde mucho antes del día sábado.

Un médico corre mientras lleva a un niño palestino herido a una ambulancia en esta captura de pantalla tomada de un video, en Gaza, el 9 de octubre de 2023. Foto: Reuters

¿Cómo evalúa lo que está ocurriendo ahora en Gaza, ahora que Israel incrementó el asedio?

Israel está haciendo en Gaza lo que la comunidad internacional le ha permitido hacer por décadas cada vez que ha querido, que es abiertamente cometer crímenes de guerra y en la más completa impunidad. En Gaza anuncia abiertamente que está cortando el agua, la electricidad, los alimentos, y eso parece no traer ninguna respuesta por parte de la comunidad internacional. En este momento las reacciones internacionales, sobre todo de países europeos y Estados Unidos, es que básicamente le han dado una luz verde para que cometa crímenes de guerra. En Gaza estamos viendo a diario acá que están siendo bombardeados barrios residenciales, donde hay familias completas que han desaparecido, porque han muerto por los bombardeos israelíes. Y eso es lo más problemático, ya que lo ha hecho en varias ocasiones con anterioridad sin sufrir ninguna consecuencia, eso es lo que lo alimenta a continuar haciendo esto y otros crímenes como los que está llevando a cabo en toda Palestina.

¿Cuál es tu opinión de lo que está pasando en Israel con las acciones que ha realizado Hamás?

Todo lo que está sucediendo no puede sacarse de este contexto. La posición de Palestina históricamente ha sido muy clara en cuanto a la importancia de respetar el derecho internacional, la importancia de apoyar un proceso de paz que lleve a terminar con la ocupación, y lo que la gente ha visto al frente de toda esta esta postura diplomática no violenta llevada a cabo por la Organización de Liberación Palestina (OLP) es que Israel básicamente ha fortalecido su ocupación. Tiene líderes que no solamente no están a favor de la solución de dos Estados, sino que abiertamente dicen que quieren destruir incluso el sueño de los palestinos de tener un Estado. Entonces, en ese contexto, evidentemente que en algún momento van a haber reacciones. Ahora, Palestina nunca ha estado a favor de ningún ataque a civiles de ninguna forma. Y de hecho, Palestina es la principal víctima de los ataques a civiles de la ocupación israelí, que ataca a civiles todos los días. Entonces cuando hay israelíes que sufren las consecuencias de la situación, nos convertimos todos en noticia. Pero los ataques diarios de la ocupación israelí en contra de Palestina no son noticia. Y eso es una realidad bastante triste.

¿Existe el riesgo de que escale a un conflicto regional?

Mientras el gobierno israelí y sus políticas extremistas continúen atacando los símbolos que representan el corazón del mundo árabe y el mundo islámico particularmente en este caso, los lugares sagrados tanto cristianos como musulmanes en Jerusalén. Claramente que genera tensiones a nivel regional. Alguna gente le gusta hablar de la normalización (de relaciones con Israel) que podría suceder en algunos países árabes. Yo invito a esa gente a que vea cuáles son las reacciones populares en todos esos países con relación a lo que está sucediendo hoy en día acá en Palestina. Entonces no es para nada una situación que el gobierno israelí no esté impulsando. Los países de la región que tienen relaciones con Israel habían advertido a Israel durante las semanas anteriores de que dejara las provocaciones, porque algo podría pasar, y algo pasó.

¿Qué tan difícil está el paso desde Cisjordania a Israel, teniendo en cuenta que debe haber chilenos que quieran salir?

Partiendo por el hecho de que como palestino necesito un permiso para poder pasar. En este momento las fuerzas de ocupación están cercando todas las ciudades. Yo me demoré dos horas o algo un poco más en un puesto de control israelí, ya que venía desde Jericó. Esa es la realidad hoy en día, entonces la movilidad está muy complicada. Estaba complicada con anterioridad y ahora ha empeorado.