Yurii Diudin, embajador de Ucrania: “ Rusia simboliza ahora lo que el nazismo representaba hace 80 años en Europa”

En momentos en que Europa conmemoran los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial y Rusia la Victoria del Ejército Rojo sobre la Alemania nazi, el embajador de Ucrania en Chile, Yurii Diudin conversó con La Tercera sobre el significado de esta fecha y, además, sobre las perspectivas de un acuerdo de paz en la guerra de Rusia

¿Cuál es el significado que tiene para Ucrania la conmemoración de los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial?

En el pasado soviético siempre teníamos el día 9 de mayo que en la Unión Soviética era el día oficial de la gran Victoria. Pero desde que empezamos a ir por el camino europeo, nos juntamos las naciones europeas y comenzamos a conmemorar el 8 de mayo como el día de la victoria sobre el nazismo en Europa y el día del fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Este día tiene un gran significado porque Ucrania perdió casi 8 millones de sus habitantes entre los soldados y los civiles, porque el país fue ocupado. La línea de frente pasó por Ucrania dos veces del oeste al este y del este, al oeste y dejó muchas heridas en todas las familias que perdieron a alguien. Así que es un gran significado hoy. No fue una victoria solamente de Rusia como Putin lo trata de mostrar ahora con el desfile del viernes en Moscú, fue la victoria de todos los miembros de la coalición antihitleriana, en la que Ucrania participó activamente.

Entrevista al embajador de Ucrania, Yurii Diudin. Foto: Juan Farias / La Tercera Foto: Juan Farias

Existe el temor ahora que Rusia pueda expandir no solo su influencia, sino que extenderse más hacia el oeste, ¿cree que eso sea posible?

Rusia está tratando de expandirse. Fue uno de los países de la coalición antihitleriana y ahora es lo contrario. Rusia simboliza ahora lo que el nazismo representaba hace 80 años en Europa, porque ahora fue Rusia quien atacó a Ucrania. Fue Rusia quien está amenazando a otros países como los bálticos, los países de Europa del centro y lo hace amenazando con el uso de armas nucleares, con armas convencionales, etcétera. Es un país que está promoviendo una guerra, es un país que está atacando a otros países y realmente está tratando de expandirse y en el desfile del viernes en la Plaza Roja no van desfilar los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, sino que seguramente serán los soldados que han participado en la guerra contra Ucrania, que mataron a los civiles en Bucha, Irpin y pueden ir por la Plaza Roja como vencedores de la Segunda Guerra. No tienen nada que ver la Rusia de hoy con la victoria de la Unión Soviética y de los aliados contra Hitler y contra los nazis hace 80 años.

El Parlamento de Ucrania aprobó un acuerdo con Estados Unidos, ¿cómo evalúa esto?

Es un acuerdo que realmente es muy importante para los dos países. Como sabe, hubo varias versiones de este proyecto. Las primeras versiones que nos propusieron eran bastante desventajosas para Ucrania, pero después de casi dos meses de negociaciones de los equipos se llegó a un acuerdo que es ventajoso para Ucrania. Porque prevé la creación de un fondo de reconstrucción de Ucrania, donde un 50% pertenecerá a la parte norteamericana, el 50% a Ucrania, y este fondo se va a llenar por el lado de los norteamericanos puede ser con dinero o con suministros de armamentos. Y por la parte ucraniana, las licencias futuras de la exploración. No las que están en curso de exploración de minerales. Entonces este fondo se se se llenará de estas dos fuentes y después se aplicará para la reconstrucción de Ucrania, para los proyectos de la reconstrucción. Es ventajoso para Estados Unidos porque vienen las empresas norteamericanas o vendrán para explorar los minerales en Ucrania y es ventajoso para las dos partes.

Mykola, un residente local de 64 años, carga botellas de agua de un pozo frente a un edificio residencial gravemente dañado en la ciudad de Lyman, cerca de la línea del frente en la región de Donetsk, el 29 de abril de 2025, durante la invasión rusa de Ucrania. Foto: AFP GENYA SAVILOV

El presidente Trump en los primeros como borradores, decía que esto también le iba a dar una garantía de seguridad para Ucrania porque las empresas iban a estar ahí, ¿cómo ve esto?

Aquí no estamos muy de acuerdo con eso, porque realmente hemos visto que las empresas norteamericanas trabajando en el Mar Negro en 2014 y eso no impidió que Rusia invadiera Crimea. Después, en 2022, también había empresas norteamericanas trabajando. Eso no fue un factor que detuvo a Putin de atacar Ucrania. Por un lado, sí podemos decir que la presencia sola de empresas norteamericanas, no solo en Ucrania, en África, en otros países, no siempre es una garantía suficiente. Está bien, porque son son protegidos por su Estado, pero no es suficiente para nosotros. Las garantías más seguras sería la adhesión de la OTAN. Si no puede ser en este momento, podría ser un acuerdo de seguridad semejante al artículo cinco del Tratado de la OTAN. Eso sería la garantía de seguridad o la presencia de las tropas europeas en el suelo ucraniano también podría ser una garantía de seguridad.

¿Cuál es el estado actual de las de las negociaciones, existe alguna perspectiva de un acuerdo de paz?

El 11 de marzo en la reunión en Arabia Saudita entre Ucrania y Estados Unidos, se nos propuso hacer una tregua de 30 días completa por tierra, aire y mar. Y nosotros concordamos con esta propuesta, pero Putin al otro día dijo que no, que tiene que ser solamente por mar y contra objetivos energéticos y con muchas condiciones adicionales. No decía no directamente a Trump, pero ponía muchas condiciones y Ucrania lo aceptó incondicionalmente. Y en esos dos meses que pasaron hemos visto muchas maniobras por parte de Rusia. Y también ya está llegando a Trump y a su gabinete la idea de que Putin lo está engañando, que Ucrania está genuinamente queriendo la paz. Inclusive ahora, cuando Putin propuso esa tregua de tres días, el Presidente Zelensky dijo al otro día que hiciéramos una tregua completa de 90 días y a partir de ese mismo día, no a partir de 8 de marzo. No solamente para defender el desfile militar en la Plaza Roja. Y Rusia no responde. O sea, la bola está del lado de Rusia. Estados Unidos y Ucrania están listos para una tregua de 90 días, De 30 días, 90 días. Una tregua total. Rusia no lo acepta.

Jóvenes miembros de la 28.ª Brigada Mecanizada Separada, reclutados bajo un nuevo modelo de servicio militar voluntario, el "Contrato 18-24", participan en un ejercicio de entrenamiento táctico de campo en un lugar no revelado de la región de Donetsk, el 1 de mayo de 2025, durante la invasión rusa de Ucrania. Foto: AFP GENYA SAVILOV

Y también se conversó en algún momento la idea de llevar tropas de países europeos fuerzas una vez que se firmara una tregua, ¿qué ha pasado con esa iniciativa?

Se habló mucho de eso y en primer lugar, no van a ser las fuerzas de paz tipo de la ONU, porque eso tiene que pasar por el Consejo de Seguridad y Rusia siempre lo va a vetar. Se habla de unas fuerzas europeas o fuerzas internacionales, un contingente de seguridad y se discute en donde podría ser instalado o a lo largo de la línea del frente o en algunos centros estratégicos para proteger, por ejemplo, objetivos críticos como centrales nucleares, como represas, etcétera. Eso está en discusión entre Francia, Reino Unido o Alemania, cuando el canciller Friedrich Merz también se una a esta iniciativa. Se llevan a cabo reuniones en París, en Londres, en Berlín, todos los días, y esa coalición se llama La Coalición de los Deseosos, de los voluntarios que quieren ayudar a Ucrania. Está definiendo cómo y dónde desplazar estas tropas y qué funciones van a tener. Pero eso sí, repito, podría ser una una garantía de seguridad si esas tropas están instaladas en Ucrania en lugares determinados, siempre y cuando llegamos a un cese de fuego, siempre y cuando tenemos una tregua después de eso.

¿Cuál es la situación en el frente?

Putin declaró una tregua, un cese el fuego unilateral desde las cero horas del 8 de marzo. Hemos estado leyendo los reportes que hubo 730 ataques desde el inicio de la de la madrugada en todos los puntos del frente. No hubo drones, sino que ataques aéreos contra ciudades ucranianas como en las noches anteriores. Eso significa que en lo general no está cumpliendo esa tregua porque realmente están los combates en el terreno, están la artillería, las bombas guiadas, siguen llegando las posiciones ucranianas y tengo las estadísticas que muestran claramente que no se está cumpliendo este cese del fuego unilateral.