Yurii Diudin, embajador de Ucrania: “No podemos aceptar que se haga alguna negociación sin que Ucrania participe en ella”

A tres años de la invasión a gran escala de Rusia contra Ucrania, el embajador Yurii Diudin conversó con La Tercera sobre la situación de su país, y también sobre las negociaciones que se iniciaron la semana pasada entre Washington y Moscú, a las que no fue invitada Ucrania.

¿Cómo evalúa las declaraciones del presidente de Estados Unidos, que es un aliado de Ucrania?

Realmente fue una avalancha de noticias, de declaraciones, de dichos y desdichos, a veces declaraciones contradictorias tanto del presidente Trump como de su entorno, del secretario de Estado, de otros miembros del equipo presidencial, pero entendemos que es el estilo del presidente Trump el hacer noticia todos los días, a toda hora. Y, por supuesto, no estamos felices con las declaraciones cuando llamó a Volodímir Zelensky, a nuestro presidente, de dictador, porque fue el presidente electo democráticamente en el año 2019, y realmente no pudo realizar las elecciones debido a que la Constitución ucraniana prohíbe la celebración de elecciones en tiempo de guerra, cuando rige la ley marcial. Estamos siendo atacados todos los días y no se puede hacer elecciones en este tiempo.

Una vista muestra un edificio de apartamentos dañado por ataques militares rusos, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en esta imagen tomada desde la ventana de un vehículo blindado, en Pokrovsk, región de Donetsk, Ucrania, el 7 de febrero de 2025. Foto: Reuters

¿Hay problemas de seguridad para realizar elecciones?

Sí, cerca de 20 por ciento del territorio ucraniano sigue siendo ocupado por Rusia. Eso considerando el territorio que tomaron en 2014 . Le recuerdo que la guerra empezó hace 11 años, no hace 3 años como algunos piensan, hace 11 años, en marzo de 2014, con la anexión ilegal ilegítima de Crimea por parte de Rusia y también la secesión de algunas partes del Donbás ucraniano, las dos provincias orientales de Donbás y de Luhansk. Con esos territorios y con los nuevos logros territoriales de Rusia, que ha conquistado desde el año 2022, desde el inicio de esa gran ofensiva o la invasión a gran escala, como la llamamos, siguen ocupando cerca del 20 por ciento del territorio. Realmente, en esas condiciones, realizar unas elecciones es prácticamente imposible por varias razones. Primera razón, porque hay entre 5 a 7 millones de ucranianos que están en el extranjero, en el exterior, que salieron con el inicio de la guerra salvando sus vidas, sobre todo las mujeres y los niños, y es muy difícil para ellos votar, porque los consulados no dan abasto para que tanta gente vote. La segunda razón es que los lo que están en las trincheras son decenas de miles de soldados que están luchando, ¿Cómo van a votar ellos? Y la tercera razón, si se organiza la elección, por ejemplo en una ciudad grande donde todos los días llegan drones, llegan misiles, es muy peligroso, hay mucho peligro concentrar mucha gente en un centro de votación donde puede llegar un misil y matar a centenas de personas en la votación. Por todas estas razones está prohibida la votación y los comicios en los tiempos de guerra.

A comienzo de semana se realizó en Riad, en Arabia Saudita, el primer encuentro con funcionarios de alto rango de Estados Unidos como de Rusia, para un alto el fuego. Eso sí, no invitaron ni a Ucrania ni tampoco a países de Europa. ¿Tiene algún tipo de expectativa de este proceso?

Para nosotros, cualquier conversación que no tenga en cuenta los intereses de Ucrania no es válida. No podemos aceptar que se haga alguna negociación a nuestras espaldas o a cuestas de Ucrania sin que Ucrania participe en ellas. Nosotros nos sentimos excluidos y Europa también se siente excluida. Europa tiene que ser protagonista también en esas negociaciones junto con Estados Unidos y Rusia. Y por otro lado, también no vemos con buenos ojos que se esté legalizando al presidente Putin, que es un criminal internacional buscado por la justicia internacional, y que se esté rompiendo el aislamiento que tuvo Putin en los últimos años.

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, se reúne con el ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita, el príncipe Faisal bin Farhan Al Saud, el asesor de seguridad nacional de Arabia Saudita, Mosaad bin Mohammad Al-Aiban, el asesor de seguridad nacional de EE. UU., Mike Waltz, el enviado de EE. UU. para Oriente Medio, Steve Witkoff, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y el asesor de política exterior del presidente ruso, Vladimir Putin, Yuri Ushakov, en el Palacio Diriyah, en Riad, Arabia Saudita, el 18 de febrero de 2025. Foto: Reuters

¿Por qué es tan importante para Ucrania las garantías de seguridad en caso de un alto el fuego?

Es importantísimo para nosotros tener la garantía de seguridad porque, inclusive si se concluye un alto el fuego, si se firma una tregua no quiere decir que en un año, en seis meses, Rusia no pueda atacar de nuevo, porque una tregua siempre es frágil Necesitamos garantía de seguridad justamente para eso, para tener seguridad de que no seamos atacados de nuevo después de un año o dos años por Rusia, y tienen que ser muy fuertes las garantías de seguridad, de tipo de membresía en la OTAN. Sabemos que en las condiciones actuales es muy difícil que nos acepten en la OTAN, porque dentro de la alianza no todos están de acuerdo con eso, y para un país que está en guerra también es muy difícil. Si no pueden ser las garantías de la OTAN ahora, pueden ser algunas garantías semejantes, como las tiene Israel, por ejemplo. Mire, cuando estaban volando misiles sobre Israel, muchos países participaron para interceptarlos. Israel no es miembro de la OTAN, ni tampoco lo es Japón o Corea del Sur, pero tiene sus garantías de otros estados. Queremos tener una garantía fuerte, de tipo del artículo 5 del Tratado de Washington de la OTAN, pero sin ser miembro de la OTAN. Es importantísimo para nosotros.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, encabeza una ceremonia de condecoraciones. Foto: Europa Press

¿Cómo evalúan las ayudas de los países latinoamericanos y qué otras acciones podrían tomar?

Desde que llegué a Santiago hace un año y dos meses, yo empecé a hablar con las autoridades chilenas para ver si pueden hacer algún tipo de apoyo humanitario más eficiente a Ucrania, porque Chile ya puso a disposición varios tramos de ayuda financiera, sobre todo en el año 2022 y 2023 y eso fue importante para Ucrania, pero también hay otros tipos de ayuda que se puede hacer, por ejemplo las cosas no letales como las ambulancias o los medicamentos o comestibles para el frente, y otro tema muy importante que también estamos hablando con las autoridades chilenas es el desminado humanitario. Ucrania tiene una buena parte de del territorio, un territorio más grande que Suiza, que está plagado con minas terrestres. Chile tiene tecnologías, tiene especialistas, podría mandarlos a esos lugares que están desocupados.