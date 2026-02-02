SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Zelenski afirma que Rusia detuvo los ataques con mísiles y drones contra infraestructura energética alejada del frente

    El cese de los ataques responde, de acuerdo con Trump, a una solicitud explícita que el mandatario estadounidense le habría realizado a Putin en medio del invierno ucraniano.

    Rodrigo Gómez S.
     
    Europa Press
    Imagen @ZelenskyyUa en X

    Este lunes, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, afirmó que las Fuerzas Armadas de Rusia detuvieron sus ataques en contra de la infraestructura energética, que incluyó el disparo de misiles y drones suicidas. Sin embargo, según el mandatario, la pausa solo involucra a estructuras emplazadas lejos del frente de enfrentamientos.

    Zelenski explicó que “ayer hubo nuevos ataques rusos contra instalaciones del sector energético en el frente y las comunidades fronterizas, pero no hubo ataques de misiles rusos ni shaheeds contra la infraestructura energética”.

    No obstante, el mandatario ucraniano, acusó que las fuerzas militares de Rusia “concentran su terrorismo contra nuestra logística, principalmente los ferrocarriles, como en los días anteriores”.

    En los últimos días se han registrado ataques contra instalaciones ferroviarias en Dnipró y Zaporiyia; mientras que en la capital, Kiev, aún hay más de 200 viviendas sin calefacción, “principalmente a causa de accidentes”.

    El cese de los ataques fue anunciado el pasado 29 de enero por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien comunicó que su homólogo ruso, Vladimir Putin, le señaló que paralizaría los bombarderos por una semana, luego de que una serie de hostilidades haya dejado a miles de ucranianos sin electricidad, en medio del invierno.

    “Debido al frío extremo (...) le he pedido personalmente a Putin que no ataque Kiev ni otras ciudades y pueblos durante una semana. Y ha accedido. Ha sido muy agradable”, dijo Trump durante una reunión de su gabinete.

    Asimismo, esta jornada Zelenski señaló que una delegación ucraniana ya partió rumbo a Emiratos Árabes, donde se reunirán con representantes de Estados Unidos y Rusia, en búsqueda de la paz y fin de la guerra.

    “Nuestro equipo sigue trabajando con los estadounidenses para lograr soluciones reales para la paz. Hoy me he reunido con nuestra delegación”, que se reunirá con las otras partes el miércoles y el jueves en formato trilateral y también en formato bilateral con Estados Unidos.

    “Hay cosas que se pueden acordar. Hay contenido que necesita de más trabajo. Estamos listos para las garantías de seguridad”, señaló Zelenski.

    Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Majid Asgaripour

    Entrega de cuerpos entre Rusia y Ucrania

    Durante esta jornada, también se dio a conocer la cruda cifra que ha significado la guerra entre Ucrania y Rusia, la que este año cumplirá cuatro años desde su inicio.

    El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, señaló que desde junio pasado, Moscú ha entregado “más de 12.000 restos” al país vecino y, que de vuelta, han recibido 200 cuerpos de soldados rusos caídos en combate.

    “Más de 12.000 restos han sido entregados a los ucranianos y nosotros hemos recibido más de 200 cuerpos de militares rusos”, explicó Lavrov en rueda de prensa.

    Asimismo, recordó que “en las 17 rondas de intercambio de prisioneros de guerra y detenidos con la mediación de Emiratos Árabes Unidos entre Rusia y Ucrania entre 2024 y 2025 fueron liberadas más de 4.000 personas. Más de la mitad de ellas regresaron a casa entre mayo y octubre de 2025”.

    La autoridad rusa también abordó la posibilidad de que haya fuerzas militares extranjeras en Ucrania. “El despliegue de unidades militares, instalaciones militares, almacenes u otra infraestructura de los países occidentales en Ucrania es inaceptable y se clasificaría como una intervención extranjera que supondría una amenaza directa a la seguridad de Rusia”, cuestionó.

