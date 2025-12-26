SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Zelenski anuncia que se reunirá con Donald Trump este domingo en Florida

    Zelenski recientemente mantuvo una conversación con el enviado especial de Estados Unidos y aseguró que su equipo “trabaja sin descanso” para que el posible plan para un acuerdo de paz sea "realista, eficaz y fiable”.

    Por 
    Europa Press

    El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado este viernes que se reunirá el domingo con su par estadounidense, Donald Trump, en Florida, unos días después de que revelara el contenido del borrador del plan de paz.

    “Será el fin de semana. Creo que el domingo, en Florida, cuando nos reuniremos con el presidente Trump”, ha confirmado Zelenski, quien ha señalado que se abordará el contenido del nuevo borrador, incluidas las garantías de seguridad y asuntos económicos, según recoge la agencia de noticias Ukrinform.

    En las últimas horas, el portal de noticias Axios ha revelado que el encuentro tendrá lugar el domingo en la mansión de Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida.

    El jueves, Zelenski mantuvo una conversación con el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del propio Trump. Así, aseguró que su equipo “trabaja sin descanso” para garantizar que el plan para un posible acuerdo de paz en Ucrania sea “realista, eficaz y fiable”.

    Posteriormente, Zelenski afirmó que había sido una conversación telefónica “realmente buena”. “Entramos en muchos detalles; surgieron buenas ideas que discutimos. Tenemos algunas nuevas ideas en cuanto a formatos, reuniones y, por supuesto, plazos para lograr una paz verdadera”, expresó.

    Más sobre:Estados UnidosUcraniaVolodimir ZelenskiDonald Trump

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Tribunal ambiental exculpa a la Cofradía Náutica de daño a popular islote de Algarrobo

    Los detalles de la apelación que presentó la abogada que demandó a Juan Pablo Hermosilla por agresión física

    Stephan Winkelmann, CEO global de Lamborghini: “Reconocemos la creciente demanda de vehículos de lujo y de alto rendimiento en Chile”

    La economía de la Región de Tarapacá no repunta: PIB cae por cuarto trimestre consecutivo

    Acciones de centros comerciales casi duplican su valor en bolsa y podrían seguir subiendo

    Tianqi ingresa nueva orden de no innovar por asociación Codelco-SQM argumentando que “ya pasó a fase de ejecución”

    Lo más leído

    1.
    El inédito mea culpa de la familia real noruega ante el caso del hijo mayor de la princesa Mette-Marit

    El inédito mea culpa de la familia real noruega ante el caso del hijo mayor de la princesa Mette-Marit

    2.
    Ecuador restringe pasos fronterizos con Colombia y Perú por razones de seguridad nacional

    Ecuador restringe pasos fronterizos con Colombia y Perú por razones de seguridad nacional

    3.
    Netanyahu anuncia una nueva inversión millonaria para fortalecer la industria armamentística israelí

    Netanyahu anuncia una nueva inversión millonaria para fortalecer la industria armamentística israelí

    4.
    Corea del Norte presenta imágenes de su primer submarino nuclear mientras Kim Jong Un critica plan de sus vecinos en la materia

    Corea del Norte presenta imágenes de su primer submarino nuclear mientras Kim Jong Un critica plan de sus vecinos en la materia

    5.
    Rusia mantiene nuevos contactos con Estados Unidos tras analizar el plan de paz para Ucrania

    Rusia mantiene nuevos contactos con Estados Unidos tras analizar el plan de paz para Ucrania

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Servicios

    Comunas que tendrán fuegos artificiales para recibir el Año Nuevo 2026

    Comunas que tendrán fuegos artificiales para recibir el Año Nuevo 2026

    Temblor hoy, viernes 26 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 26 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    ¿Habrá feriado bancario?: Así funcionarán los bancos este 31 de diciembre

    ¿Habrá feriado bancario?: Así funcionarán los bancos este 31 de diciembre

    Comunas que tendrán fuegos artificiales para recibir el Año Nuevo 2026
    Chile

    Comunas que tendrán fuegos artificiales para recibir el Año Nuevo 2026

    Diputado Carter critica “reacción belicosa” del PC y el FA ante la inminente llegada de Kast a La Moneda

    Región del Maule: Carabineros detiene a sujeto tras ser sorprendido quemando pasto seco con encendedor

    Tribunal ambiental exculpa a la Cofradía Náutica de daño a popular islote de Algarrobo
    Negocios

    Tribunal ambiental exculpa a la Cofradía Náutica de daño a popular islote de Algarrobo

    Los detalles de la apelación que presentó la abogada que demandó a Juan Pablo Hermosilla por agresión física

    Acciones de centros comerciales casi duplican su valor en bolsa y podrían seguir subiendo

    Esto es lo que ahora revisan los funcionarios de Trump al evaluar una visa
    Tendencias

    Esto es lo que ahora revisan los funcionarios de Trump al evaluar una visa

    “Tomé una mala decisión”: la versión de Kristin Cabot, la mujer que fue captada con su jefe en el concierto de Coldplay

    Cómo EEUU persigue al Bella 1, el petrolero fugitivo vinculado a Venezuela e Irán

    Deportes Concepción lo hace de nuevo: los lilas fichan a estelar guardameta para el retorno a Primera División
    El Deportivo

    Deportes Concepción lo hace de nuevo: los lilas fichan a estelar guardameta para el retorno a Primera División

    Ex seleccionado francés se lanza contra Argentina al recordar la final de Qatar 2022: “Siento mucho odio hacia ellos”

    La dura sanción que recibe compañero de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo en Sevilla tras ser expulsado

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    Eterno resplandor de una mente sin recuerdos: las claves de un filme que se resiste al olvido
    Cultura y entretención

    Eterno resplandor de una mente sin recuerdos: las claves de un filme que se resiste al olvido

    Jimmy Kimmel ataca a Trump en mensaje navideño en la TV británica: “La tiranía está en auge aquí”

    Todos los mares de La Odisea: el eterno retorno de Ulises en Homero, Kazantzakis y Joyce

    Rusia mantiene nuevos contactos con Estados Unidos tras analizar el plan de paz para Ucrania
    Mundo

    Rusia mantiene nuevos contactos con Estados Unidos tras analizar el plan de paz para Ucrania

    Zelenski anuncia que se reunirá con Donald Trump este domingo en Florida

    El inédito mea culpa de la familia real noruega ante el caso del hijo mayor de la princesa Mette-Marit

    Hablemos de amor: Los ‘casi algo’ en Navidad
    Paula

    Hablemos de amor: Los ‘casi algo’ en Navidad

    Aperitivos de Navidad: ideas fáciles para una noche sin estrés

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación