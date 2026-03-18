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    Zelenski reconoce que la guerra en Irán disminuye la ayuda a Ucrania: “Seguimos recibiendo cargamentos, menos, pero están llegando”

    “Calculamos que faltan armamentos, los misiles de antiaéreos, por la competencia que ahora tenemos que hacer con otros países que los requieren, que los necesitan”, sostuvo.

    Por 
    Europa Press
    Foto: Instagram @zelenskyy_official

    El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha reconocido este miércoles que la guerra en Irán disminuye la ayuda militar a Ucrania en un contexto en el que los países del golfo Pérsico necesitan defensas antiaéreas, si bien ha insistido en que el suministro de armamento sigue llegando a Kiev.

    “Calculamos que faltan armamentos, los misiles de antiaéreos, por la competencia que ahora tenemos que hacer con otros países que los requieren, que los necesitan”, ha indicado el mandatario ucraniano, quien ha reconocido el impacto de la guerra en Irán en la ayuda que llega en menor cantidad al Ejército ucraniano.

    “Seguimos recibiendo cargamentos, menos, pero están llegando”, ha subrayado Zelenski en rueda de prensa conjunta con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en el marco de su visita a Madrid.

    El líder ucraniano ha apuntado a encontrar alternativas al recorte de ayuda militar y la falta de interceptores para las baterías Patriots, apostando por la fabricación de otros sistemas como equipos antidrones. “Tenemos que encontrar una alternativa a los sistemas Patriot, no solo fabricarlos, hay que encontrar unos sistemas alternativos que podamos utilizar todos”, ha señalado.

    En este sentido, Zelenski ha ahondado en que pese a que muchos de los países árabes cuentan con estas modernos sistemas antimisiles, resulta clave contar con interceptores de drones. “Con los Patriot a veces no es suficiente para defender a la población civil, es mucho más interesante contar con interceptores de drones, que son baratos, pero se necesitan muchos”, ha resumido.

    De todos modos, para promover la fabricación propia, el mandatario de Ucrania ha insistido en que los países de la Unión Europea desbloqueen el paquete de 90.000 millones de euros acordado a finales de 2025 para mantener a flote a Kiev, y cuya aprobación veta ahora Hungría.

    “Contamos mucho con que los países de la Unión Europea encontrarán las formas de resolver este problema, porque el acuerdo se alcanzó antes de finales del 2025, porque si no, estamos hablando de una reconsideración de estos acuerdos, y es algo injusto”, ha indicado.

    En este sentido, ha subrayado que “no es un bloque justo” y que “no hay alternativa” a esta ayuda de 90.000 millones. “Puede haber una alternativa a las formas de esta financiación, pero no podemos dejar de fortalecer y apoyar a nuestras Fuerzas Armadas”, ha argumentado, incidiendo en que es la cuestión más importante, a ojos de Ucrania, que debe resolver la cumbre de líderes de la UE de este jueves en Bruselas.

    Más sobre:Volodimir ZelenskiUcraniaGuerra

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