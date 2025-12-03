3.600 funcionarios de subsecretarías y Presidencia siguen en teletrabajo

El mito que se esparció en la pandemia es que el teletrabajo había llegado para quedarse. Así fue durante un tiempo, pero una vez terminada la crisis del Covid-19, las empresas comenzaron a retomar el trabajo presencial. Lo mismo ocurrió en el sector público.

El teletrabajo en el sector público es regulado por la Ley 21.526 que en su artículo 66 establece que un máximo del 20% de los funcionarios de la dotación total podrá hacer uso del teletrabajo.

En mayo del 2020 -en el peak de la pandemia- los funcionarios públicos con teletrabajo llegaron a un máximo del 45%, el que fue disminuyendo progresivamente

El artículo 41 de la Ley 21.724 prorrogó este mismo porcentaje permitido para el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025. Así hoy está fijado por ley que solamente un 20% de la dotación de cada repartición puede trabajar bajo esa modalidad. Pero hay excepciones.

La Tercera consultó vía Ley de Transparencia a las cerca de 40 subsecretarías del gobierno y Presidencia por la cantidad de funcionarios que se encuentran bajo la modalidad de teletrabajo y qué porcentaje representan del total de servidores, solamente considerando a nivel central.

En concreto, las respuestas muestran que, en total, los funcionarios que figuran con teletrabajo son 2.590, considerando 40 subsecretarías -sin servicios- y Presidencia, sólo en la Región Metropolitana. Si se suman las nóminas publicadas en Transparencia Activa de los funcionarios autorizados a hacer teletrabajo, lo que considera además a las regiones, la cifra llega a 3.622.

Asimismo, seis entidades superan a nivel central el 20% de la dotación, todas con autorización de la Dipres.

En Presidencia hay 36 funcionarios en modalidad telemática que representan el 9.7% del total.

La de Hacienda es la subsecretaría con más funcionarios autorizados a trabajar a distancia. Son 105, que representan un 41,3% de la dotación .

La cantidad de días autorizados a la semana es variable: cuatro funcionarios tienen cinco días de teletrabajo a la semana; 40 tienen tres; 49 dos días, uno puede hacerlo una vez a la semana, y 11 que tienen permitido dos veces al mes.

Una gran cantidad de funcionarios en formato telemático también se encuentra en la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, con 81 funcionarios, lo que representa un 35% del total de su dotación en modalidad híbrida . Según se desprende de la nómina de funcionarios habilitados para teletrabajo, aparece personal dedicado a departamentos de mercados, analistas de política comercial o difusión de acuerdos comerciales.

40 servicios pueden pedir permiso a la Dipres

Actualmente existen 40 entidades del Estado que pueden obtener el permiso de la Dirección de Prespuesto para superar el umbral del 20% de teletrabajo que fija la ley.

Relaciones Económicas Internacionales, la Secretaría y Administración General de Hacienda, Pesca y Acuicultura, Agricultura, la Segpres y Medio Ambiente, se cuentan entre los organismo que han pedido ampliar su porcentaje de trabajadores en modo telemático.

Conocedores del sector público también recalcan que no siempre se puede comparar la cantidad de funcionarios de una entidad respecto a otra, porque muchas veces depende del contexto particular de cada subsecretaría, además de la naturaleza de sus funciones.

De hecho, desde Hacienda recalcan a La Tercera que “la Subsecretaría de Hacienda y sus programas presupuestarios se rigen particularmente por lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley 21.526, la cual dispuso para los 40 servicios públicos que enumera (uno de los cuales es esta subsecretaría) el marco normativo que les permite desarrollar trabajo remoto desde 2023 y hasta 2026, bajo las siguientes condiciones (...) En el caso de la Subsecretaría de Hacienda, el porcentaje máximo de dotación en teletrabajo fue fijado para 2023 en un 30% y a contar del 2024, en un 50%”.

Si se considera el total de funcionarios incluyendo regiones, en Hacienda son 301, y de estos, 125 trabajan bajo la modalidad híbrida (41,53%)“.

En ese sentido, recalcan que “el incremento del porcentaje máximo autorizado se debe a que la Secretaría de Gobierno Digital fue traspasada a la Subsecretaría de Hacienda por la Ley 21.658, la cual, por la naturaleza de sus funciones (trabajo en plataformas informáticas, desarrollo de software, monitoreo de procesos, entre otras) ya realizaba trabajo remoto en forma intensiva desde su existencia en Segpres como División de Gobierno Digital”.

En tercer lugar figura Bienes Nacionales, con 73 funcionarios que representan el 32% del total a nivel central, por un máximo de dos días a la semana. En esa cartera indicaron que si se considera el total de la dotación, incluyendo regiones, el porcentaje baja al 19,08%.

En cuarta posición está la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, con 47 funcionarios, que son el 26% del total. Después viene la Secretaría General de la Presidencia, con 37 funcionarios, que son el 23% del total. Estas dos entidades cuentan con la excepción por ley que les permite aumentar el porcentaje, y disponen de la aprobación de la Dipres.

En sexta posición está la Subsecretaría de Servicios Sociales, con 65 empleados, que son el 21%. En total, cinco subsecretarías figuran con exactamente un 20% de funcionarios con teletrabajo, entre ellas Educación, con 254 personas; Previsión Social, con 19 trabajadores; Salud Pública, con 171 funcionarios; Redes Asistenciales, con 103 empleados, y Derechos Humanos, con 15.

Teletrabajo. Foto: Patricio Fuentes /La Tercera PATRICIO FUENTES Y./LATERCERA

Además hay 12 entidades que tienen entre un 15% y un 19%, entre ellas la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (19% y 58 funcionarios), la Subsecretaría de Telecomunicaciones (18,5% con 55 funcionarios) y la Subsecretaría de Niñez (18,06% y 13 funcionarios) y Vivienda y Urbanismo (18% y 147 funcionarios).

Entre ese rango también figuran Agricultura, Transportes, Cultura, Patrimonio Cultural, Ciencia, Medio Ambiente y Turismo.

Dentro de las carteras que menos funcionarios tienen está Defensa (4,76%, con 4 funcionarios), Deportes (4,8%, con 7 funcionarios), Obras Públicas (6%, con 36 funcionarios) y Seguridad Pública (6,98%, con 9 funcionarios).

Jefaturas no tienen permiso

La normativa, además, establece que solo empleados a contrata y a planta pueden hacer teletrabajo y no está permitido para las jefaturas acogerse a dicha modalidad.

El criterio de selección para los funcionarios que harán teletrabajo está establecido en el artículo 102 de la Ley 21.647, el que establece considerar “ los principios de eficiencia, eficacia y oportunidad del Sector Público , y la contribución para mejorar la calidad de la vida laboral, familiar y personal, en particular, en lo relativo a las funcionarias o funcionarios que tengan bajo su cuidado a niños y niñas menores de 14 años de edad, o una persona con dependencia severa”.

La Contraloría ratificó en un dictamen de enero del 2024 que el teletrabajo debe darse prioridad al personal para el cuidado de menores de 14 años o personas con discapacidad.