A casi seis años de la tragedia: fijan fecha para juicio oral por la caída del avión Hércules de la FACH que dejó 38 fallecidos

El Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas fijó el 12 de septiembre como fecha para el juicio oral por el caso Hércules, la tragedia que hace casi seis años dejó 38 personas fallecidas durante un vuelo de la Fuerza Aérea de Chile (FACH).

Ad portas de la audiencia, la Fiscalía de Magallanes adelantó que cuenta con más de 200 testigos y múltiple evidencia de peritajes para comprobar las acusaciones.

El persecutor regional Cristián Crisosto destacó que la fiscalía se encuentra trabajando “de manera tal de poder demostrar los hechos que están en la acusación y así poder obtener una sentencia condenatoria“.

Uno de los acusados es el general (r) Roberto Avendaño, imputado por el homicidio culposo de los 38 ocupantes del avión Hércules C-130 que cayó en diciembre de 2019 a las aguas del Paso Drake.

Además, hay otros cuatro sujetos que están en el banquillo de los acusados, todos por el delito culposo de homicidio y sobre uno recae el delito de infracción al artículo 198 del Código de Aeronáutica Civil.

La tragedia, que es recordada como una de las más graves en la historia de la FACH, se dio en un vuelo que tenía como destino la Antártica, sin embargo, el aterrizaje no se concretó y los restos de la aeronave terminaron en las aguas del Paso Drake, entre el cabo de Hornos y las islas Shetland del Sur.

Los imputados están siendo investigados por su grado de responsabilidad en la autorización del vuelo, pese a que la nave Hércules no cumplía las condiciones técnicas para realizar dichos viajes.